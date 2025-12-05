Ballsaal-Projekt: Trump tauscht Architekten aus

Der neue Ballsaal soll laut Trump Platz für 1000 Gäste bieten. In den ersten Plänen vom Sommer war lediglich von 650 Gästen und Kosten von 200 Millionen Dollar (umgerechnet rund 171 Mio. Euro) – also rund einem Drittel weniger als nun veranschlagt – die Rede gewesen