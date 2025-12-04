Lichterzauber am See mit Familien-Programm

Auch Kombi-Aktion mit „Starnacht“-Tickets

Zwischen der „Starnacht“ und dem „Winterwunder“ gibt es eine attraktive Kombi-Aktion: Jeder Besucher, der schon ein Online-Ticket für die „Starnacht 2026“ hat, bekommt einen 100-%-Rabattcode für ein Tagesticket im Winterwunder Mörbisch – das den kostenlosen Besuch des Weihnachtszaubers ermöglicht. Umgekehrt erhalten alle Winterwunder-Mörbisch-Gäste mit ihrem Online-Ticket einen Rabattcode im Wert von 19 Euro (entspricht dem Preis eines Tagestickets für Erwachsene) für den vergünstigten Eintritt zur „Starnacht 2026“ am Neusiedler See. www.winterwunder.at