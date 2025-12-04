Vorteilswelt
Stimmung zum Advent

Lichterzauber am See mit Familien-Programm

Burgenland
04.12.2025 15:30
Eine spektakuläre Show-Projektion erweckt die Krippenfiguren auf der Seebühne zum Leben.
Eine spektakuläre Show-Projektion erweckt die Krippenfiguren auf der Seebühne zum Leben.(Bild: Andreas Hafenscher)

Perfekt für den Advent-Ausflug ist das Winterwunder Mörbisch. Magische Unterhaltung zur Weihnachtszeit für alle Altersgruppen.

Mörbisch am See hat sein Winterwunder wieder erleuchtet – und bietet stimmige Highlights an den Wochenenden. Der Zauber magischer Lichtinstallationen bringt dabei Große und Kleine zum Staunen. Mittendrin steht die größte Weihnachtskrippe der Welt auf der Seebühne. Abends erwacht sie mit einer Show-Projektion zum Leben und entführt Betrachter in eine poetische Geschichte rund um die Suche nach dem Christkind.

Lichtskulpturen mit Fantasie erleben.
Lichtskulpturen mit Fantasie erleben.(Bild: Maria Hollunder)

Das kommende Wochenende bietet sich zum Besuch geradezu an. Für den „Krone“-Familientag, dem 7. Dezember, haben 250 Familien beim großen Gewinnspiel einen Eintritt gewonnen, der ihnen einen wundervollen Tag ermöglicht. Auch am Feiertag, den 8. Dezember, erwarten die 327.000 Lichtpunkte staunende Familien.

Deine Vorteilswelt

Mit der „Krone“-Bonus-Card gibt es die Tickets um 25 Prozent billiger.

Am 12. Dezember singt ab 17 Uhr Burgenlands größter Kinderchor mit 200 fröhlichen Stimmen die schönsten Weihnachtslieder. Der Coca-Cola-Weihnachstruck fährt am 13. Dezember vor und sorgt für Weihnachtsfeeling. Ganz bodenständig und besonders zauberhaft wird es, wenn Erfolgsautor Thomas Brezina am 20. Dezember zu Gast sein wird. Ermäßigte Eintritte sind auf vielfältige Art buchbar: Burgenland-Card-Besitzer haben freien Eintritt, mit der „Krone“-Bonus-Card gibt es die Tickets um 25 Prozent billiger.

Mit der „Krone“ im Lichterzauber.
Mit der „Krone“ im Lichterzauber.(Bild: Reinhard Judt)

Auch Kombi-Aktion mit „Starnacht“-Tickets
Zwischen der „Starnacht“ und dem „Winterwunder“ gibt es eine attraktive Kombi-Aktion: Jeder Besucher, der schon ein Online-Ticket für die „Starnacht 2026“ hat, bekommt einen 100-%-Rabattcode für ein Tagesticket im Winterwunder Mörbisch – das den kostenlosen Besuch des Weihnachtszaubers ermöglicht. Umgekehrt erhalten alle Winterwunder-Mörbisch-Gäste mit ihrem Online-Ticket einen Rabattcode im Wert von 19 Euro (entspricht dem Preis eines Tagestickets für Erwachsene) für den vergünstigten Eintritt zur „Starnacht 2026“ am Neusiedler See. www.winterwunder.at

