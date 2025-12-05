Vorteilswelt
Ein Täter amtsbekannt

Auf Geld aus: Jugendbande bedroht Schüler im Zug

Burgenland
05.12.2025 07:00
Nächster Vorfall in einem Zug im Bezirk Neusiedl am See: Im Bahnhof wartete die Polizei bereits ...
Nächster Vorfall in einem Zug im Bezirk Neusiedl am See: Im Bahnhof wartete die Polizei bereits auf vier Verdächtige.

Auf der Heimfahrt vom Unterricht lauerte einem Zwölfjährigen eine Jugendbande auf. Im Personenzug nach Pamhagen im Burgenland gingen die Täter auf das Opfer los und wollten sein Geld. Einer der Verdächtigen ist bereits amtsbekannt.

In die Fänge der kaltschnäuzigen Jugendbande geriet der Schüler aus dem Bezirk Neusiedl am See. Nach dem Unterricht nahm er am Mittwochnachmittag den Zug nach Hause. Allein in der Garnitur wurde der Zwölfjährige gegen 16 Uhr überfallsartig von vier Burschen umzingelt.

Das ganze Geld abgeknöpft
Die Unbekannten – augenscheinlich mit Migrationshintergrund – forderten von ihrem Opfer Geld ein. Aus Angst davor, verprügelt zu werden, gab der Schüler ihnen alles, was er einstecken hatte. Ein paar Münzen, mehr war es nicht.

„Falls du jemandem von uns erzählst, passiert etwas“, wurde dem Buben gedroht. Nach dem Einschüchterungsversuch ließ die Jugendbande von dem Schüler ab.

Notruf war Fake
Unabhängig von dem Vorfall hatte sich ein anonymer Anrufer bei der Polizei gemeldet, dass Dealer in diesem Personenzug Drogen verkaufen würden. Beamte fuhren zur Endstation nach Pamhagen und schritten ein. Bei den Erhebungen stellte sich die Warnung vor einem Suchtgifthandel als Fake heraus. Bei dem Einsatz kamen die Ermittler allerdings der Jugendbande auf die Schliche. Die vier Verdächtigen wurden zur Polizeiinspektion eskortiert.

Polizei ermittelt
Die Nachforschungen gehen weiter. Fakt ist, dass ein Jugendlicher aus dem Quartett bereits in einen früheren Fall verwickelt war. Mit einem Komplizen hatte der Minderjährige aus Wien von jungen Fahrgästen in einem Zug im Bezirk Neusiedl am See fast 50 Euro geraubt. Ein weiteres Opfer, das sich geweigert hatte, seine Uhr herzugeben, wurde bedroht – ein Räuber repetierte eine Softgun, die wie eine echte Schusswaffe aussah. Nach kurzer Flucht war das Duo am Bahnhof in Pamhagen vorläufig festgenommen worden. Einer der Täter schlug jetzt wieder zu.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
