Auf Geld aus: Jugendbande bedroht Schüler im Zug

Polizei ermittelt

Die Nachforschungen gehen weiter. Fakt ist, dass ein Jugendlicher aus dem Quartett bereits in einen früheren Fall verwickelt war. Mit einem Komplizen hatte der Minderjährige aus Wien von jungen Fahrgästen in einem Zug im Bezirk Neusiedl am See fast 50 Euro geraubt. Ein weiteres Opfer, das sich geweigert hatte, seine Uhr herzugeben, wurde bedroht – ein Räuber repetierte eine Softgun, die wie eine echte Schusswaffe aussah. Nach kurzer Flucht war das Duo am Bahnhof in Pamhagen vorläufig festgenommen worden. Einer der Täter schlug jetzt wieder zu.