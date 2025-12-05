Vorteilswelt
Formel 1 im Ticker

Erstes Training in Abu Dhabi – ab 10.30 Uhr LIVE

Formel 1
05.12.2025 05:11
Letzter Stopp der Formel-1-Saison
Letzter Stopp der Formel-1-Saison(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)

Letzter Stopp der Formel-1-Saison 2025. Das erste Training in Abu Dhabi beginnt um 10.30 Uhr, wir berichten live – siehe Ticker unten. 

Hier der Liveticker:

Oscar Piastri, einer der drei Titelanwärter beim Saisonfinale der Formel 1, wird beim ersten Training zum Großen Preis von Abu Dhabi nur Zuschauer sein. Der 24-jährige Australier überlässt seinen McLaren dem Mexikaner Patricio O‘Ward. Der 26-Jährige hatte in Mexiko-Stadt die Auftaktsession anstelle von Lando Norris absolvieren dürfen. Jedes Team muss im Laufe der Saison insgesamt viermal einen Nachwuchsfahrer im Freien Training einsetzen, das schreiben die Regeln vor.

