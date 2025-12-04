Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Gentechnik durch die Hintertür? Nein, danke!

Kolumnen
04.12.2025 19:11
Die EU will entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von den bisher strengen Gentechnikregeln ...
Die EU will entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von den bisher strengen Gentechnikregeln ausnehmen.(Bild: P. Huber)
0 Kommentare

Mehr als 1,2 Millionen Österreicher haben es unterzeichnet – damit ist das Gentechnik-Volksbegehren aus dem Jahr 1997 das zweiterfolgreichste aller Zeiten. Die Forderungen damals: kein Essen aus dem Genlabor in Österreich, keine Freisetzungen genmanipulierter Organismen in Österreich und kein Patent auf Leben. Tatsächlich war die Wirkung dieses Volksbegehrens auf die heimische Politik eine deutliche.

Umso bestürzender, wenn nun die EU Gen-Lebensmittel quasi durch die Hintertür einschleusen möchte. Denn die Kennzeichnung gentechnisch veränderter Pflanzen in Österreich, so der Plan, soll fallen. Werden das die Österreicher hinnehmen? Hat sich die Einstellung zu Gentechnik hierzulande entscheidend geändert? Es sieht so gar nicht danach aus!

Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

Neun von zehn sagen Nein
Der Plan der EU, wohl getrieben von diversen Lobbys: Pflanzenzüchtungen mit der neuen, „Genschere“ genannten Technik sollen aus den bisher strengen Regeln ausgenommen werden. So will man, heißt es, mehr neue, klimaresistente Pflanzensorten auf den Markt bringen.

Da läuten in Österreich die Alarmglocken, das Ergebnis sei ein „absoluter Super-GAU für Konsumenten und die europäische Biolandwirtchaft“, sagt etwa der österreichische EU-Abgeordnete Thomas Waitz (Grüne). ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig warnt auch davor, dass durch die Neuregelung große Konzerne begünstigt würden und kleine Land- und Saatgutwirtschaft bedroht wäre. Österreich wird der geplanten Änderung nicht zustimmen – blockieren kann es sie aber nicht.

Lesen Sie auch:
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
„Krone“-Kommentar
Von Rückenwind für Österreich keine Spur
02.12.2025

Und was sagen die „Krone“-Leser auf die Frage, ob sie gentechnisch veränderte Lebensmittel kaufen würden, wenn sie gekennzeichnet sind? Nein, das würden sie nicht tun, sagen fast neun von zehn. Ein Votum, das an Eindeutigkeit nichts vermissen lässt.

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.660 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
137.917 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
127.650 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Gentechnik durch die Hintertür? Nein, danke!
„Krone“-Kommentar
Die schrillste Zeit des Jahres
„Krone“-Kommentar
Wer Business fliegt, soll nicht mit Steinen werfen
„Krone“-Kommentar
Ein Papst als Top-Diplomat
„Krone“-Kolumne
Der Popstar aus der Vergangenheit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf