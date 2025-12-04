Gentechnik durch die Hintertür? Nein, danke!

Mehr als 1,2 Millionen Österreicher haben es unterzeichnet – damit ist das Gentechnik-Volksbegehren aus dem Jahr 1997 das zweiterfolgreichste aller Zeiten. Die Forderungen damals: kein Essen aus dem Genlabor in Österreich, keine Freisetzungen genmanipulierter Organismen in Österreich und kein Patent auf Leben. Tatsächlich war die Wirkung dieses Volksbegehrens auf die heimische Politik eine deutliche.