Nassfeld: Ein ganzes Skigebiet für uns allein

18 „Krone“-Leserinnen und Leser samt Begleitung eröffneten am Donnerstag die diesjährige Skisaison in Kärntens größtem Skigebiet: dem Nassfeld. Es war ein Tag voll Emotionen und lachender Gesichter.
So fühlt sich Winter an. Noch bevor heute, Freitag, offiziell die ersten Skifahrer über die Pisten wedeln dürfen, gehörte das Nassfeld – das größte Skigebiet Kärntens – ganz allein den glücklichen „Krone“-Lesern.
Zwei Gewinner aus jedem Bundesland durften Donnerstag das erleben, wovon viele nur träumen: ein ganzes Skigebiet für sich alleine. Und was soll man sagen? Es war ein Tag voller Emotionen, Überraschungen, lachender Gesichter und Skipisten wie aus dem Bilderbuch. Genau so, wie man sich den perfekten Saisonstart vorstellt.
„Es schaut aus wie ein Traum“, schwärmt „Krone“-Leserin Tanja Ortner aus Seewalchen, die gemeinsam mit ihrem Partner Thomas zum allerersten Mal am Nassfeld ist. „Perfekt präpariert, fast zu schön, um wahr zu sein.“ Für viele Gewinner war es eine Rückkehr an ihren Lieblingsberg. Für andere ein Debüt. Aber alle sagten denselben Satz: „So kann der Winter beginnen.“
Erste Gäste im neuen Hotel – und in der neuen Gondel
Und dieser Tag hatte noch zwei besondere Premieren: Die „Krone“-Leser waren auch die allerersten Gäste im frisch erweiterten Familien- & Sporthotel Gartnerkofel von Martin und Anneliese Waldner – einer wunderbaren, alpinen Wohlfühloase, in der Ski, Sauna und Stubenwärme den perfekten Dreiklang ergeben.
Ebenso exklusiv: die erste offizielle Fahrt mit der neuen, Gartnerkofelbahn, einer hypermodernen 10er-Kabinenbahn, die heuer binnen sieben Monaten errichtet wurde. 16 Millionen Euro investierte Betreiber Klaus Herzog in das neue Nassfelder Schmuckstück – und die Gewinner waren begeistert.
„Das Nassfeld war bei der Infrastruktur schon immer vorne dabei, aber die neue Bahn ist nochmals ein neuer Schub fürs Skigebiet“, sagt Nassfeld-Touristiker Roland Sint. „Die Bahn ist schneller, bequemer – und sie bringt einen mitten hinein in dieses Wintermärchen.“
Ein Auftakt, der nicht zu überbieten ist: glückliche Gewinner. Perfekte Pisten. Und für die „Krone“-Leser, die die Ersten waren, bleibt dieses Erlebnis sowie unvergesslich. Wenn der Winter so weitergeht, wird das eine Saison, von der man noch lange sprechen wird.
Meine Frau hat mitgemacht – und plötzlich ruft die „Krone“ an! Erst glaubt man, es geht ums Abo – und dann gewinnt man! Zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder am Nassfeld, unglaublich.
Petra und Fritz Wurglits
Burgenland
Bild: Hannes Wallner
Ich war noch nie im Winter hier im Skigebiet Nassfeld. Und dann gleich als Erster? Das ist wie ein Lotto-Gewinn. Gutes Wetter, Traumpisten – und alles nur für uns. Wie oft hat man ein ganzes Skigebiet im Leben für sich allein?
Roman Huber
Tirol
Bild: Hannes Wallner
Wir haben so oft mitgespielt – diesmal hat’s geklappt! Wir waren so fertig vor Freude, wir haben daheim eine Flasche Sekt aufgemacht. Heute hier Ski fahren zu dürfen, war ein großer Traum.
Monika und Erich Zechner
Steiermark
Bild: Hannes Wallner
Erstes Mal am Nassfeld – und gleich so ein Wahnsinnstag! Perfekte Pisten, perfekte Stimmung. Zu Hause sind wir nicht in so großen Skigebieten unterwegs, aber wir lieben Skifahren.
Tanja Ortner und Thomas Strasser
Oberösterreich
Bild: Hannes Wallner
