Tanner: „Brauchen Frauen, um Frieden zu schaffen“

Frauen müssen besser geschützt werden

Einstimmig wurden im Jahr 2000 die Grundsätze weiblicher Teilnahme in allen Sicherheitsfragen verankert. Dazu gehören der Zugang zu allen Positionen in Streitkräften, die Teilnahme an Friedensprozessen, Schutz vor sexueller Gewalt in Konflikten und Mitwirkung beim Wiederaufbau. Denn Frauen sind von Kriegen auf andere, grausame Weise betroffen, als Männer; so sterben rund 500 Frauen und Mädchen in konfliktbetroffenen Ländern an Komplikationen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt, wie aus einem Bericht der UN Women hervorgeht. Auch Prostitution rund um in Kriegsgebieten stationierte Soldaten ist ein Problem.