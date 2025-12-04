Die schrillste Zeit des Jahres

ANDERERSEITS fließen die nahezu 500 Millionen Euro, die die Österreicher dem Vernehmen nach in diesen Tagen des Konsumwahns ausgeben, nur mehr zu einem schwindenden Teil in die heimische Wirtschaft. Immer mehr geht stattdessen in den Internethandel, der von asiatischen, meist chinesischen Konzernen dominiert wird. Und wenig verwunderlich ist, dass die Werbung dafür – zumeist auch über das Netz – immer aggressiver wird.