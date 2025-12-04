Enkel als Losfeen, Pannen und Tricksereien

Hunderte Millionen Menschen sitzen am Freitag ab 18 Uhr vor den TV-Geräten, wenn in Washington die Auslosung zur Fußball-WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA erfolgt. Österreich ist erfreulicherweise auch wieder im Lostopf. Die Vergangenheit hat einige Kuriositäten zu bieten – nicht immer lief das Procedere wie geplant ab.