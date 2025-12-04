Wie die Regierung 500 Millionen Euro auftreibt

Geld muss her, doch da die Budgetlage sehr schwierig ist und auch Rekordsteuereinnahmen nicht reichen, geht die Regierung nun dazu über, die Staatsbetriebe anzuzapfen. Rund 1,3 Milliarden Euro zahlen Verbund, OMV und Co. ohnehin schon an den Bund, doch das reicht nicht. Jetzt sollen Mittel aufgestellt werden, und zwar „budgetneutral“.