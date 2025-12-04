Heiko Gigler holt Bronze über 100 m Lagen!

ÖHB-Frauen unterliegen Titelverteidiger Frankreich
Heiko Gigler hat am Donnerstag bei den Kurzbahn-Europameisterschaften der Schwimmer in Lublin Bronze über 100 m Lagen gewonnen.
Der Kärntner blieb in 51,60 Sekunden zwar deutlich hinter dem Schweizer Sieger Noe Ponti (50,52), verwies aber seinen Landsmann Luka Mladenovic um drei Hundertstel auf Rang vier.
Mladenovic hatte am Mittwoch die Bronzemedaille über 100 m Brust geholt. Für den 29-jährigen Gigler war es die erste Einzelmedaille in der allgemeinen Klasse.
