Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kurzbahn-Schwimm-EM

Heiko Gigler holt Bronze über 100 m Lagen!

Sport-Mix
04.12.2025 19:35
Heiko Gigler
Heiko Gigler(Bild: GEPA)

Heiko Gigler hat am Donnerstag bei den Kurzbahn-Europameisterschaften der Schwimmer in Lublin Bronze über 100 m Lagen gewonnen. 

0 Kommentare

Der Kärntner blieb in 51,60 Sekunden zwar deutlich hinter dem Schweizer Sieger Noe Ponti (50,52), verwies aber seinen Landsmann Luka Mladenovic um drei Hundertstel auf Rang vier.

Lesen Sie auch:
Luka Mladenovic
Schwimmen
Kurzbahn-EM-Bronze für Mladenovic über 100 m Brust
03.12.2025

Mladenovic hatte am Mittwoch die Bronzemedaille über 100 m Brust geholt. Für den 29-jährigen Gigler war es die erste Einzelmedaille in der allgemeinen Klasse.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Sport-Mix
Handball-WM
ÖHB-Frauen unterliegen Titelverteidiger Frankreich
Kurzbahn-Schwimm-EM
Heiko Gigler holt Bronze über 100 m Lagen!
„Schach-Sensation“
Erst drei Jahre alt! „Wunderkind“ holt sich Rekord
Krone Sport-News
Tennis-Dame für Österreich ++ Sturm in der Krise
PDC bestätigt
Neuer Vertrag und neue Halle für die Darts-WM

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine