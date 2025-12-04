Nur Derbysieg kann als Beruhigungspille helfen

Das Wetter passte zur Stimmungslage bei Sturm. Eine graue Wolkendecke hing über dem Trainingsgelände, als die Spieler heute Vormittag ihre Einheit absolvierten. Am Abend zuvor hatte wieder das Murmeltier gegrüßt, der Meister kassierte schon die fünfte Heimniederlage in dieser Saison. Und das vor dem Derby am Sonntag gegen den GAK. Für viele Fans das wichtigste Match des Jahres.