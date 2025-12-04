Nur Derbysieg kann als Beruhigungspille helfen

ÖHB-Frauen unterliegen Titelverteidiger Frankreich
Sturm findet einfach nicht in die Spur! Vor allem die Heimbilanz ist desaströs: Das 1:3 gegen die WSG Tirol war die fünfte Heimniederlage in dieser Saison. Vor dem Derby am Sonntag (17) gegen den GAK hängt der Meister angeschlagen in den Seilen. Die Säumel-Elf ist im Duell gegen den Stadtrivalen zum Siegen verdammt.
Das Wetter passte zur Stimmungslage bei Sturm. Eine graue Wolkendecke hing über dem Trainingsgelände, als die Spieler heute Vormittag ihre Einheit absolvierten. Am Abend zuvor hatte wieder das Murmeltier gegrüßt, der Meister kassierte schon die fünfte Heimniederlage in dieser Saison. Und das vor dem Derby am Sonntag gegen den GAK. Für viele Fans das wichtigste Match des Jahres.
