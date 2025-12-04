Papa starb: Feuerwehr sammelt Spenden für Familie

Matheo, Lena und ihre hochschwangere Mama trauern um den Papa und Ehemann. Der Niederösterreicher Matthias Gugerell ist nach einem schweren Forstunfall im Spital verstorben. Die Ortsfeuerwehr, bei der der 30-Jährige Mitglied war, will die finanzielle Not der Familie lindern.
Es ist eine kleine und schlagkräftige, vor allem aber eine von ganzem Herzen miteinander verbundene Ortsfeuerwehr. „Wir sind 60 Kameradinnen und Kameraden, die jetzt noch näher zusammenrücken“, schildert Feuerwehrkommandant Martin Grubmann aus Obertiefenbach bei Pyhra im Bezirk St. Pölten. Doch der jüngste Schicksalsschlag ist trotz der Gemeinschaft nur schwer zu ertragen.
Drama im eigenen Forst
Denn ausgerechnet einer der eifrigsten, hilfsbereitesten und beliebtesten Florianis aus ihren Reihen ist nicht mehr. Sein „Gut Wehr“ verstummte. Der erst 30-jährige Jungbauer Matthias Gugerell war am Donnerstag vergangener Woche in den eigenen Forst gegangen, um – die typische Winterarbeit der Landwirte – Bäume zu fällen und Holz zu machen.
Verletzungen waren zu schwer
Dabei wurde er von einem abgebrochenen Ast getroffen, als er mit einem 51-Jährigen eine Buche fällen wollte. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Der rasch einfliegende „Christophorus 2“ flog den jungen Papa ins Universitätsklinikum St. Pölten. Dort erlag er aber diesen Montag seinen schweren Verletzungen.
Inmitten von Schmerz, Trauer und großer Unsicherheit steht Romana nun allein vor der Aufgabe, ihre Kinder zu versorgen und den Alltag zu meistern.
Feuerwehrkommandant Martin Grubmann
Matthias hinterlässt hochschwangere Ehefrau
Matthias wird nie wieder zu seinen Lieben zurückkehren, und seine kleinen Kinder Matheo und Lena sowie deren Mama werden Weihnachten ohne das fürsorgliche Familienoberhaupt verbringen müssen. Besonders tragisch: Ehefrau Romana ist hochschwanger und wird schon bald einem Babybruder das Leben schenken.
Zur Trauer kommen finanzielle Sorgen
„Inmitten von Schmerz, Trauer und großer Unsicherheit steht Romana nun allein vor der Aufgabe, ihre Kinder zu versorgen und den Alltag zu meistern. Neben der unbeschreiblichen Trauer kommen jetzt auch finanzielle Sorgen“, so Grubmann in einem Spendenaufruf. Sein Appell: Jede milde Geldgabe hilft der verwaisten Familie in diesen schwersten Stunden des Lebens.
Spenden AT803258500007191760 lautend auf FF-Obertiefenbach, Verwendungszweck: Hilfe für die Familie Gugerell
