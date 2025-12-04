Papa starb: Feuerwehr sammelt Spenden für Familie

Zur Trauer kommen finanzielle Sorgen

„Inmitten von Schmerz, Trauer und großer Unsicherheit steht Romana nun allein vor der Aufgabe, ihre Kinder zu versorgen und den Alltag zu meistern. Neben der unbeschreiblichen Trauer kommen jetzt auch finanzielle Sorgen“, so Grubmann in einem Spendenaufruf. Sein Appell: Jede milde Geldgabe hilft der verwaisten Familie in diesen schwersten Stunden des Lebens.

Spenden AT803258500007191760 lautend auf FF-Obertiefenbach, Verwendungszweck: Hilfe für die Familie Gugerell