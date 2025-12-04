ÖSV-Hoffnung Lisa Eder in Wisla auf Platz 5!

Die Salzburgerin Lisa Eder hat beim Skisprung-Weltcup am Donnerstag in Wisla als Fünfte ihren dritten Podestplatz der Saison verpasst! Den Sieg auf der Großschanze sicherte sich Anna Odine Ström.
Die Norwegerin gewann vor Abigail Strate aus Kanada und der dreimaligen Saisonsiegerin Nozomi Maruyama aus Japan. Auf das Podest fehlten Eder, die im Finale vom dritten Zwischenrang noch zurückfiel, 5,6 Punkte.
Mit Julia Mühlbacher als 13. kam nur noch eine weitere Österreicherin ins Klassement. Hannah Wiegele verpasste die Qualifikation für den Wettkampf der besten 40. Chiara Kreuzer war nach schlechtem Saisonbeginn erst gar nicht nach Polen gereist.
Nika Prevc aus der Wertung genommen
Weltcup-Titelverteidigerin Nika Prevc durfte nach ihrem Sieg in der Qualifikation nicht an den Start gehen. Die Falun-Siegerin wurde wegen regelwidrigen Ski-Materials aus der Wertung genommen.
Am Freitag folgt ein weiterer Einzelbewerb. Die Männer bestreiten in Polen am Wochenende ebenfalls zwei Wettkämpfe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.