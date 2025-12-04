ÖHB-Frauen unterliegen Titelverteidiger Frankreich

Völlig verändertes Bild in der zweiten Hälfte

Nach Wiederbeginn brauchten Ana Pandza und Co. aber sieben Minuten für den ersten Treffer, zur 40. Minute hatte sich Frankreich bereits einen Fünf-Tore-Vorsprung erarbeitet und gab den Vorteil nicht mehr aus der Hand. Österreich hielt sich aber wacker und bereitete den Kontrahentinnen mit bissiger Defensivarbeit und einer weiter starken Torfrau Ivancok bis zu Beginn der letzten Viertelstunde Probleme.