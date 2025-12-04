Tirolerin ist in Brasilien eine Social-Media-Größe

Sie traf als erste europäische Fußballerin in der ersten brasilianischen Liga, trumpfte heuer im College-Fußball in den USA auf. Der Wunsch für die WM-Auslosung am Freitag ist bei der Tirolerin Elena Kössler, die mit einem Brasilianer verheiratet ist und in Brasilien eine Social-Media-Größe ist, daher ein naheliegender...
Sie kommt aus dem Dorf Ötztal-Bahnhof in der Gemeinde Haiming im Bezirk Imst und war die erste europäische Torschützin in der ersten brasilianischen Fußball-Liga. Dieses Jahr hat Elena Kössler in San Antonio für die St. Mary´s Universität alles im College-Fußball zerschossen. Die 26-Jährige, die International and Global Studies studiert und ein volles Stipendium hat, erzielte 13 Treffer in ihrem ersten Jahr, davon waren fünf Siegestore – interner Rekord!
