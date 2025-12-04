Alpinchef verlängert für Youngster seinen US-Trip

Nichts zu verlieren

So hebt er am Freitag mit acht Paar Ski – jeweils vier Riesentorlauf- und Super-G-Latten, die sein Servicemann Niklas Skardal vorab präpariert hat – in Richtung USA ab. „Das Ziel ist ganz klar, in diesen Disziplinen meine FIS-Punkte zu verbessern, damit ich im Jänner und Februar nicht nur im Slalom in Europa überall halbwegs mitfahren kann“, verrät der Head-Pilot, der allerdings keinen Druck verspürt. „Ich werde jedenfalls in jedem Rennen voll andrücken, weiß aber, dass wir nichts verlieren können. Selbst dann, wenn ich viermal nicht ins Ziel kommen würde. Dann habe ich es zumindest versucht.“