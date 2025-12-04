Renten-„Krieg“ der Generationen

Einmal hat es also kommen müssen: Die Jungen (nicht nur in der CDU) sind mit einer Entwicklung konfrontiert, dass Politik vor allem für die Rentner gemacht wird, weil diese die Mehrheit sind, aber die Jungen jene Politik mit immer höheren Beiträgen zahlen müssen, obwohl es immer weniger von ihnen gibt. So fährt dieses Umlagesystem – junge Generation zahlt die Renten der alten – an die Wand, weil die Politik echte Reformen scheut.