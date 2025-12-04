Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Renten-„Krieg“ der Generationen

Kolumnen
04.12.2025 20:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

Einmal hat es kommen müssen: Der Konflikt um die Generationengerechtigkeit bei der Finanzierung des Pensionssystems ist in Deutschland als zusätzliche Krise offen ausgebrochen.

„Renten-Rebellen“ der jungen Generation der CDU könnten am Freitag ihrem Kanzler Merz im Bundestag eine arge Blamage zufügen, wenn sie die Zustimmung zum Rentengesetz verweigern. Verlöre die CDU die eigene Mehrheit, wäre die Regierung auf Rettung durch die Linkspartei angewiesen. (Allerdings hatte Merz durch sein kantiges Auftreten gegenüber der Parteijugend den Konflikt noch verschärft.)

Einmal hat es also kommen müssen: Die Jungen (nicht nur in der CDU) sind mit einer Entwicklung konfrontiert, dass Politik vor allem für die Rentner gemacht wird, weil diese die Mehrheit sind, aber die Jungen jene Politik mit immer höheren Beiträgen zahlen müssen, obwohl es immer weniger von ihnen gibt. So fährt dieses Umlagesystem – junge Generation zahlt die Renten der alten – an die Wand, weil die Politik echte Reformen scheut.

Stattdessen flüchtet der Staat in einen trügerischen Ausweg und subventioniert das Pensionssystem mit immer mehr Milliarden. Dieses Steuergeld fehlt dann für Zukunftsinvestitionen. Das ist der Kern von Europas Krise.

Zum Hintergrund: In dem bevölkerungsreichsten afrikanischen Staat Nigeria mit schon 237 Millionen Einwohnern gibt es mehr Kinder als in ganz Europa und den USA zusammen.

Porträt von Kurt Seinitz
Kurt Seinitz
