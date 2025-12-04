Für die Boys-Fans: Aperol und Prosecco statt Bier

Hochbetrieb am Fuße der Planai: Bis in die Abendstunden wurde am Donnerstag noch Hand angelegt, der imposanten Konzertarena der letzte Feinschliff verpasst. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen – als der Soundcheck lief und der Bass erstmals so richtig dröhnte, drohte es einem von den gut 20 Meter hohen Tribünen fast runterzuwehen. Das Ski-Opening der Vier-Berge-Skischaukel Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm hat zweifellos Wumms.