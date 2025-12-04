Für die Boys-Fans: Aperol und Prosecco statt Bier

Backstreet’s Back! Das Warten hat ein Ende – die Backstreet Boys eröffnen am Freitag am Fuße der Planai ihren dreitägigen Konzertreigen. 50.000 sind beim Ski-Opening in Schladming dabei, der Großteil Frauen – was sich auch in der Region bemerkbar macht.
Hochbetrieb am Fuße der Planai: Bis in die Abendstunden wurde am Donnerstag noch Hand angelegt, der imposanten Konzertarena der letzte Feinschliff verpasst. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen – als der Soundcheck lief und der Bass erstmals so richtig dröhnte, drohte es einem von den gut 20 Meter hohen Tribünen fast runterzuwehen. Das Ski-Opening der Vier-Berge-Skischaukel Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm hat zweifellos Wumms.
„Ich bin sicher angespannter als sonst“, ist da selbst Veranstalter-Zampano Klaus Leutgeb ehrlich. Zwar hat er schon Konzerte mit Superstars wie Adele und weit mehr als 100.000 Zuschauer pro Abend veranstaltet, aber Schladming lässt auch bei ihm den Puls höherschlagen. „Weil’s für mich eine Herzensangelegenheit ist, Veranstaltungen in der Steiermark einfach einen anderen Stellenwert haben.“
Höchstpersönlich führte er am Nachmittag die letzten Briefings für die Security durch – „dazu schauen wir uns noch das Wege-Leitsystem an und führen die Beleuchtungsproben durch. Am Freitag muss natürlich alles passen, müssen sich die Zuschauer auskennen, wo sie hinmüssen“, erklärt Leutgeb.
250 Securitys
Rund 250 Securitys sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Insgesamt sind’s an die 1000 Mitarbeiter, die alles dafür tun, damit es den insgesamt 50.000 Besuchern an den drei Konzerttagen auch wirklich an nichts fehlt. Der Großteil davon sind, wie berichtet, Frauen. Stolze 81 Prozent der verkauften Tickets gingen an das weibliche Geschlecht – im Alter zwischen 32 und 48 Jahren.
„Das ist auch für uns ein Novum“, nickt Benjamin Jarz. Der Ennstaler ist seit 2016 Betriebsleiter in der legendären Hohenhaus Tenne und hat dabei schon einige Ski-Openings erlebt. „Aber heuer ist’s doch ganz anders – so viele Frauen haben wir noch nie unter unseren Gästen gehabt. Deshalb haben wir auch unser Angebot natürlich angepasst.“
500 Flaschen Wein für die weibliche Kundschaft
So hat er etwa seinen Weinkeller mit gut 500 Flaschen Muskateller aufgestockt: „Frauen trinken eben lieber Wein, Aperol oder Spritzer. Aber wir sind gut vorbereitet“, lächelt Jarz, als er für die „Krone“ vor der Ski-Opening-„Ahnengalerie“ posiert – dort finden sich schon Superstars wie Pink, Kid Rock, David Guetta oder Robbie Williams. „Aber die Backstreet Boys jetzt sind einfach perfekt für den Start in die Saison.“
Die Weltcupmeile im Zentrum wurde bereits aufgebaut – dort sind übrigens auch jene willkommen, die beim Kartenkauf kein Glück hatten. Im Kirchenwirt am Ende des Hauptplatzes herrschte noch die Ruhe vor dem Sturm. „Unsere 15 Zimmer sind ab Freitag aber längst ausgebucht – täglich rufen Leute an, die unbedingt noch eine Unterkunft ergattern wollten“, erzählt Kult-Wirt Wilfried „Wiff“ Schrempf.
Seine Gäste sind an diesem Wochenende übrigens ausschließlich weiblich. „Ehrlich, der Ansturm hat mich schon überrascht,. Aber statt Bier werden wir diesmal eben Prosecco und Aperol ausschenken“, lächelt Schrempf. Für ihn ist’s bekanntlich sein letztes Opening als Kirchenwirt. „Aber das wird noch einmal richtig lässig.“
Das Interesse an den Boys ist jedenfalls gewaltig – laut Pressechefin Kerstin Pröll sind 250 Journalisten von 150 Medien aus ganz Europa akkreditiert.
