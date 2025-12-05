Vorteilswelt
Lienhart im Interview:

„Spanien wäre als Gegner eine echt große Nummer“

Fußball National
05.12.2025 06:30
Lienhart (re.) zählt zu den fixen Größen bei Österreich
Lienhart (re.) zählt zu den fixen Größen bei Österreich(Bild: GEPA)

Wie die gesamte Fußball-Nation blickt auch ÖFB-Teamverteidiger Philipp Lienhart am Freitag gespannt auf die WM-Auslosung. Mit der „Krone“ sprach der 29-Jährige im Vorfeld nicht nur über Wunschgegner, sondern auch, mit wem es ein reizvolles Wiedersehen geben könnte ...

„Krone“: Philipp, vor drei Wochen habt ihr mit Österreich die WM fixiert. Hast du es inzwischen realisiert?
Philipp Lienhart: Mit dem 1:1 gegen Bosnien ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, eine riesige Last abgefallen, weil wir die WM 2026 unbedingt erreichen wollten. Dieser Abend war ein richtig geiler Moment in meiner Karriere. Da habe ich schon noch den einen oder anderen Tag gebraucht, um das zu realisieren.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
