„Spanien wäre als Gegner eine echt große Nummer“

„Krone“: Philipp, vor drei Wochen habt ihr mit Österreich die WM fixiert. Hast du es inzwischen realisiert?

Philipp Lienhart: Mit dem 1:1 gegen Bosnien ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, eine riesige Last abgefallen, weil wir die WM 2026 unbedingt erreichen wollten. Dieser Abend war ein richtig geiler Moment in meiner Karriere. Da habe ich schon noch den einen oder anderen Tag gebraucht, um das zu realisieren.