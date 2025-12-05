Wie Perfektionismus der Wunsch-Figur im Weg steht

Bis Weihnachten muss Slot liefern, sonst droht Aus
Kommt Klopp zurück?
Richtige Ernährung, sportliche Höchstleistungen, ausreichend Schlaf – wer abnehmen möchte, hat viel zu beachten. Doch oft genug lähmt der Blick auf die perfekte Lebensweise. Warum das so ist und was man dagegen tun kann, erklärt Fitness-Experte Lukas Grigorescu den „Krone“-Lesern.
Viele Puzzlestücke machen ein gesundes, aktives Leben aus. Am Weg zur Traumfigur gibt es daher auch viele Hebel, an denen man ansetzen kann. Doch meistens lest man nur vom optimalen Lebensstil – und genau das kann viele davon abschrecken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.