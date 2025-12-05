Alle Jahre wieder: Stille Nacht, (h)eilige Fracht!

350 Euro pro Kopf für Weihnachtsgeschenke
Guter Start für Handel
Die Bestell-Begierde im Online-Handel bringt die Post und ihre Mitarbeiter alljährlich ins Schwitzen. „Das Geschäft wird immer mehr. Unser Ziel ist es, die Packerl rechtzeitig zu verteilen“, sagt Standortleiter Kurt Kübler vom Verteilerzentrum Wals in Salzburg. Dort rüstet man sich für die Zukunft.
Oh Tannenbaum, oh Packerltraum! Unter fast keinem Christbaum liegt ein Geschenk, das keine langen Versandwege hinter sich hat. Was früher das Christkindl vor Ort war, ist jetzt der elektrische Post-Caddy. Weihnachtszeit ist Hochsaison für Zusteller. Jedes Jahr purzeln die Rekorde.
