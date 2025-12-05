Alle Jahre wieder: Stille Nacht, (h)eilige Fracht!

Die Bestell-Begierde im Online-Handel bringt die Post und ihre Mitarbeiter alljährlich ins Schwitzen. „Das Geschäft wird immer mehr. Unser Ziel ist es, die Packerl rechtzeitig zu verteilen“, sagt Standortleiter Kurt Kübler vom Verteilerzentrum Wals in Salzburg. Dort rüstet man sich für die Zukunft.