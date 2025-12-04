Italien verschärft Regeln für Sexualkunde

Kritik an dem neuen Gesetz kommt von der Mitte-Links-Opposition. Die Regierung habe „Angst vor Sex“, sagte eine Abgeordnete der Fünf-Sterne-Bewegung. Sexualkunde sei bereits für Kinder wichtig, etwa um schon im frühen Alter zu wissen, was Gewalt sei. Allein in diesem Jahr sind in Italien mehr als 90 Frauen von ihren Lebensgefährten oder Ex-Partnern ermordet worden.