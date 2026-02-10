Explosion bei Müllfirma: Elektroschrott in Flammen

Feueralarm am Montagabend im Tiroler Oberland: Auf dem Areal einer Recyclingfirma in Pfaffenhofen (Bezirk Innsbruck-Land) kam es zu einer Explosion – kurz darauf ging Elektroschrott in Flammen auf. Die Feuerwehr rückte an und konnte die Situation zum Glück relativ rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand.
Kurz nach 19.30 Uhr sei es auf dem Gelände der Recyclingfirma im Gewerbegebiet von Pfaffenhofen plötzlich zu einer starken Rauchentwicklung und folglich zu einem Brand im Bereich eines Depots für Elektroschrott gekommen, berichtete die Polizei.
Mit großer Wahrscheinlichkeit dürfte der Brand durch die Explosion einer Batterie ausgelöst worden sein. Verletzt wurde niemand.
Ermittler von der Polizei
Zeugen hörten lauten Knall
„Laut Zeugenaussagen war dem Brand ein lauter Knall vorangegangen“, heißt es vonseiten der Ermittler weiter. Über die Leitstelle Tirol wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die eintreffende Feuerwehr Pfaffenhofen konnte die Situation schließlich rasch unter Kontrolle bringen und den Brand löschen.
Batterie bzw. Akku explodiert?
Neben der Freiwilligen Feuerwehr Pfaffenhofen, die mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften anrückte, waren auch die Rettung und die Polizei vor Ort.
