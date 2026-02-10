Explosion bei Müllfirma: Elektroschrott in Flammen

Feueralarm am Montagabend im Tiroler Oberland: Auf dem Areal einer Recyclingfirma in Pfaffenhofen (Bezirk Innsbruck-Land) kam es zu einer Explosion – kurz darauf ging Elektroschrott in Flammen auf. Die Feuerwehr rückte an und konnte die Situation zum Glück relativ rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand.