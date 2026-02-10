Vorteilswelt
Zeugen hörten Knall

Explosion bei Müllfirma: Elektroschrott in Flammen

Tirol
10.02.2026 08:29
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Feueralarm am Montagabend im Tiroler Oberland: Auf dem Areal einer Recyclingfirma in Pfaffenhofen (Bezirk Innsbruck-Land) kam es zu einer Explosion – kurz darauf ging Elektroschrott in Flammen auf. Die Feuerwehr rückte an und konnte die Situation zum Glück relativ rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand.

0 Kommentare

Kurz nach 19.30 Uhr sei es auf dem Gelände der Recyclingfirma im Gewerbegebiet von Pfaffenhofen plötzlich zu einer starken Rauchentwicklung und folglich zu einem Brand im Bereich eines Depots für Elektroschrott gekommen, berichtete die Polizei.

Zitat Icon

Mit großer Wahrscheinlichkeit dürfte der Brand durch die Explosion einer Batterie ausgelöst worden sein. Verletzt wurde niemand.

Ermittler von der Polizei

Zeugen hörten lauten Knall
„Laut Zeugenaussagen war dem Brand ein lauter Knall vorangegangen“, heißt es vonseiten der Ermittler weiter. Über die Leitstelle Tirol wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die eintreffende Feuerwehr Pfaffenhofen konnte die Situation schließlich rasch unter Kontrolle bringen und den Brand löschen.

Ein Zeuge filmte den Brand aus der Entfernung.
Ein Zeuge filmte den Brand aus der Entfernung.(Bild: Peter Freiberger)

Batterie bzw. Akku explodiert?
„Mit großer Wahrscheinlichkeit dürfte der Brand durch die Explosion einer Batterie ausgelöst worden sein. Verletzt wurde niemand“, so die Ermittler.

Lesen Sie auch:
Fachleute zeigen auf
Akkus im Haushalt: So brandgefährlich sind sie
26.08.2025

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Pfaffenhofen, die mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften anrückte, waren auch die Rettung und die Polizei vor Ort.

