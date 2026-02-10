Anarchisten bekennen sich zu Sabotagen bei Olympia

Von der Polizei gab es zunächst keinen Kommentar zu dem Bekennerschreiben. Der stellvertretende Ministerpräsident und Verkehrsminister Matteo Salvini kündigte an, die Anarchisten zur Rechenschaft zu ziehen. „Wir werden alles tun, um ... diese Schläger aufzuspüren und aus ihren Verstecken zu holen, sie ins Gefängnis zu bringen und denen entgegenzutreten, die sie verteidigen“, schrieb Salvini auf X. „Es leben die Olympischen Spiele, Symbol eines Italien, das aufbaut, das Emotionen weckt und niemals aufgibt“, fügte er hinzu.