An Bahnstrecken

Anarchisten bekennen sich zu Sabotagen bei Olympia

Olympia
10.02.2026 08:10
Symbolbild
Symbolbild(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eine anarchistische Gruppe hat am Montag die Verantwortung für Sabotageakte an der Bahninfrastruktur in Norditalien übernommen, durch die am Samstag – dem ersten vollen Tag der Olympischen Winterspiele – der Zugverkehr gestört wurde. Dies berichteten italienische Medien.

0 Kommentare

In einem online verbreiteten Statement erklärte die anarchistische Gruppe, ein zunehmendes Vorgehen der Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gegen Demonstrationen habe Konfrontationen auf der Straße „ineffektiv“ gemacht und zwinge sie dazu, andere Formen des Protests zu wählen.

Weitere Sabotageakte angekündigt
„Es erscheint daher notwendig, zu konspirativen Methoden überzugehen, den Konflikt zu dezentralisieren und seine Fronten zu vervielfachen sowie auf Selbstverteidigung und Sabotage zurückzugreifen, um die kommenden Zeiten zu überstehen“, hieß es in der Erklärung. Die Anarchisten bezeichneten die Olympischen Spiele als eine „Verherrlichung des Nationalismus“ und erklärten, die Veranstaltung biete ein „Testfeld“ für Polizeieinsätze bei Großveranstaltungen sowie für die Überwachung von Protestbewegungen.

Die Polizei meldete drei verschiedene Vorfälle an unterschiedlichen Orten in den frühen Morgenstunden des Samstag. Diese führten zu Verspätungen von bis zu zweieinhalb Stunden bei Hochgeschwindigkeits- und Regionalzügen, insbesondere im Raum Bologna. Verletzt wurde niemand, Züge wurden nicht beschädigt. Die Justiz ermittelt.

Matteo Salvini (l.)
Matteo Salvini (l.)(Bild: EPA/PIERRE TEYSSOT)

Von der Polizei gab es zunächst keinen Kommentar zu dem Bekennerschreiben. Der stellvertretende Ministerpräsident und Verkehrsminister Matteo Salvini kündigte an, die Anarchisten zur Rechenschaft zu ziehen. „Wir werden alles tun, um ... diese Schläger aufzuspüren und aus ihren Verstecken zu holen, sie ins Gefängnis zu bringen und denen entgegenzutreten, die sie verteidigen“, schrieb Salvini auf X. „Es leben die Olympischen Spiele, Symbol eines Italien, das aufbaut, das Emotionen weckt und niemals aufgibt“, fügte er hinzu.

Kurz nach den Sabotageakten griff eine kleine Gruppe von rund 100 vermummten Demonstranten in Mailand, einem der Austragungsorte der Spiele, Polizisten mit Leuchtraketen und Feuerwerkskörpern an, nachdem sie sich von einer größeren Anti-Olympia-Demonstration abgespalten hatte. Meloni verurteilte am Sonntag sowohl die Straßenproteste als auch die Saboteure als „Feinde Italiens“.

