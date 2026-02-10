Schattenfirmen kosten Staat halbe Milliarde Euro

„Scheinunternehmen, die teilweise mit extrem komplexen Strukturen agieren, betrügen den Staat und oft auch Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, die Sozialversicherung und die ehrlichen Unternehmen“, sagt Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) in einer Aussendung. „Dort, wo es notwendig ist, werden wir die rechtlichen Rahmenbedingungen weiter schärfen, um einen fairen Arbeitsmarkt sicherzustellen“, pflichtet ihm Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) bei.