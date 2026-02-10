Schattenfirmen kosten Staat halbe Milliarde Euro

Scheinunternehmen kosten den Staat jedes Jahr ordentlich Geld, 2025 waren es eine halbe Milliarde Euro. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) kritisiert den „Betrug“ an „ehrlichen Unternehmen“, doch gegen diesen wird jetzt scharf vorgegangen.
Rund 500 Millionen Euro Schaden haben Scheinunternehmen im Vorjahr verursacht. Gleichzeitig wurden mehr als doppelt so viele Scheinfirmen rechtskräftig verurteilt wie im Jahr zuvor. 2025 habe das Amt für Betrugsbekämpfung (ABB) 411 Fälle abgeschlossen, nach 197 Fällen im Jahr 2024. Das teilte das Finanzministerium am Dienstag anlässlich einer Tagung zum Thema Betrugsbekämpfung mit.
Das Ministerium erklärt den Anstieg der Verurteilungen unter anderem mit verstärkten Kontrollen und einer Gesetzesänderung aus dem Jahr 2024. Seitdem ist die Definition des Scheinunternehmens breiter gefasst. Auch in den Jahren zuvor hat die Zahl der Verurteilungen stetig zugenommen: 2023 seien 149 Fälle rechtskräftig abgeschlossen worden, 2020 waren es 56 Fälle.
Sozialversicherung ist größter Brocken
Scheinfirmen schaden der öffentlichen Hand vor allem durch Eines: Von den rund 500 Mio. Euro sei mehr als die Hälfte auf den Entfall von Sozialversicherungszahlungen zurückzuführen. Immerhin gut ein Fünftel gehe auf entfallene Lohnsteuern zurück. Der Rest sei durch ungerechtfertigte Betriebsausgaben sowie unerlaubten Vorsteuerabzug entstanden.
„Scheinunternehmen, die teilweise mit extrem komplexen Strukturen agieren, betrügen den Staat und oft auch Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, die Sozialversicherung und die ehrlichen Unternehmen“, sagt Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) in einer Aussendung. „Dort, wo es notwendig ist, werden wir die rechtlichen Rahmenbedingungen weiter schärfen, um einen fairen Arbeitsmarkt sicherzustellen“, pflichtet ihm Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) bei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.