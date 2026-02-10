„Bisschen verrückt“: Arnie lobt Lindsey Vonns Mut

„Man kann nicht Großartiges erreichen, ohne auch mal Herzschmerz und Misserfolg zu erleben“, schrieb der gebürtige Steirer auf X. „Das haben wir am Wochenende sehr deutlich gesehen. Wie viele von Ihnen habe auch ich das inspirierende Comeback meiner Freundin Lindsey Vonn verfolgt. Sie ist 41, ein Knie ist komplett operiert, und nun ging sie mit einem frisch gerissenen Kreuzband zu den Olympischen Spielen. Eine wirklich beeindruckende Geschichte. Sie ist mutig, beherzt und ein bisschen verrückt. Und sie lockt all die Nörgler an, die nur meckern. Diese Leute verstehen es nicht, weil sie nie etwas Großartiges versucht haben, weil sie nie an ihre Grenzen gegangen sind, weil sie ihr wahres Potenzial nie ausschöpfen werden, ist, dass es so etwas wie risikofreie Größe nicht gibt.“