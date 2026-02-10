„Bisschen verrückt“: Arnie lobt Lindsey Vonns Mut

Mit einem Plädoyer auf X hat Arnold Schwarzenegger Lindsey Vonn für ihren Mut und ihren Einsatz gelobt. Die US-Amerikanerin war am Sonntag trotz eines Kreuzbandrisses in der Olympia-Abfahrt an den Start gegangen und stürzte schwer.
„Man kann nicht Großartiges erreichen, ohne auch mal Herzschmerz und Misserfolg zu erleben“, schrieb der gebürtige Steirer auf X. „Das haben wir am Wochenende sehr deutlich gesehen. Wie viele von Ihnen habe auch ich das inspirierende Comeback meiner Freundin Lindsey Vonn verfolgt. Sie ist 41, ein Knie ist komplett operiert, und nun ging sie mit einem frisch gerissenen Kreuzband zu den Olympischen Spielen. Eine wirklich beeindruckende Geschichte. Sie ist mutig, beherzt und ein bisschen verrückt. Und sie lockt all die Nörgler an, die nur meckern. Diese Leute verstehen es nicht, weil sie nie etwas Großartiges versucht haben, weil sie nie an ihre Grenzen gegangen sind, weil sie ihr wahres Potenzial nie ausschöpfen werden, ist, dass es so etwas wie risikofreie Größe nicht gibt.“
„Ich bereue nichts“
Vonn hatte sich bei ihrem Sturz einen Bruch am linken Unterschenkel zugezogen und wurde bereits zweimal operiert. Via Social-Media-Beitrag meldete sich die 41-jährige Ski-Queen am Montag selbst zu Wort. „Obwohl der gestrige Tag nicht so verlaufen ist, wie ich es mir erhofft hatte, und trotz der starken körperlichen Schmerzen, ich bereue nichts“, schrieb Vonn.
Für die Olympiasiegerin von 2010 endet die Karriere somit ohne eine zweite Goldmedaille, für Schwarzenegger wird sie die Heimreise jedoch als Heldin antreten.
