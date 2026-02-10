Vorteilswelt
Fangnetz hielt nicht

Wird Sturz von Skibrücke Fall für Staatsanwalt?

Tirol
10.02.2026 09:00
Der Skifahrer durchbrach das Netz und stürzte in die Tiefe.
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Der schlimme Skiunfall im Zillertal, bei dem ein Belgier (25) ein Fangnetz durchbrach, sieben Meter von einer Brücke stürzte und schwer verletzt wurde, wirft Fragen auf. War die Unglücksstelle ausreichend abgesichert? Die „Krone“ kennt den aktuellen Stand der Ermittlungen.

Ein fürchterlicher Skiunfall sorgte am Sonntag im Zillertal für Aufsehen! Wie berichtet, war ein 25-jähriger belgischer Skitourist bei der Talfahrt im Skigebiet Zillertal Arena im Bereich der sogenannten Astnerbrücke unterwegs. Dort dürfte er die Kontrolle verloren haben, durchbrach daraufhin das Fangnetz und stürzte sieben Meter ab.

Mit dem Heli ins Spital, Skifahrer wohl zu schnell
Er schlug auf dem Boden auf und blieb verletzt am Straßenbankett liegen. Der Belgier war ansprechbar und wurde von den alarmierten Rettungskräften zunächst vor Ort erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber „Heli 4“ in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Auch zwei Tage nach dem schweren Unfall sind die genauen Umstände noch nicht gänzlich geklärt. Ersten Informationen zufolge soll der 25-Jährige trotz Warnschilder zu schnell über die Brücke gefahren sein.

Es sind Fangnetze angebracht und es gibt die Beschilderung. Grundsätzlich liegt es auch in der Eigenverantwortung der Skifahrer selbst.

Stefan Eder, Polizeisprecher

Ob es nur an der überhöhten Geschwindigkeit gelegen hat, oder es noch andere Faktoren bei diesem ungewöhnlichen Vorfall gab, wird sich zeigen. Auf Nachfrage der „Krone“ erklärte Polizeisprecher Stefan Eder dazu: „Es sind Fangnetze angebracht und es gibt die Beschilderung. Grundsätzlich liegt es auch in der Eigenverantwortung der Skifahrer selbst.“

Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt.
Nach Bericht entscheidet Staatsanwaltschaft
Fest steht jedoch, dass die Polizei einen Bericht anfertigt und diesen an die Staatsanwaltschaft sendet. Diese entscheidet dann laut Eder, ob die Maßnahmen im Skigebiet bzw. für diesen Bereich ausreichend sind oder ob es weitere Ermittlungen geben wird.

Schon am Samstag ereignete sich in Söll ein folgenschwerer Zwischenfall, als ein Skifahrer (16) von einem Unbekannten abgedrängt wurde, von der Piste abkam und ebenfalls ein Fangnetz durchbrach. Er prallte gegen einen Reisebus und wurde schwer verletzt.

