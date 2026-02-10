Vorteilswelt
Leichte Verbesserung

So korrupt ist Österreich im Ländervergleich

Innenpolitik
10.02.2026 07:57
Österreich liegt in Sachen Korruption über dem EU-Schnitt.
Österreich liegt in Sachen Korruption über dem EU-Schnitt.(Bild: Débora Guimarães - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Korruption ist in Österreich ein „strukturelles Problem“. Obwohl der Machtmissbrauch hierzulande laut Index minimal zurückgegangen ist, gibt es noch Luft nach oben. Denn vom Spitzenreiter ist Österreich weit entfernt.

Immerhin den 21. von insgesamt 182 Plätzen belegt Österreich beim Korruptionsindex von Transparency International (TI). Damit schneidet das Land etwas besser ab als noch im Vorjahr: es sind 69 von 100 Punkten. 2025 wurde ein Tiefpunkt von 67 Punkten und der 25. Platz verzeichnet.

Entwarnung geben will TI-Austria-Vorstandsvorsitzenden Bettina Knötzl trotz der etwas besseren Wertung nicht, auch wenn es sich um „ein positives Signal“ handle. Denn Korruption sei in Österreich weiterhin ein „strukturelles Problem, das wirtschaftliche Entwicklung bremst und Vertrauen in staatliche Institutionen untergräbt.“ Seit 2019 büßte Österreich neun Plätze im Ranking ein und verbleibt daher in der Gruppe der „Absteiger“.

Das Liniendiagramm zeigt die Platzierung Österreichs im Korruptionsindex von 2012 bis 2025. Österreich liegt 2025 auf Rang 21 von 182 Ländern, nach einem Tiefpunkt auf Rang 25 im Jahr 2023. Ein Balkendiagramm vergleicht 2025 ausgewählte Länder: Dänemark steht mit Rang 1 und einem Wert von 89 an der Spitze, Somalia ist mit Rang 181 und einem Wert von 9 Schlusslicht. Deutschland verbessert sich auf Rang 10, Österreich steigt auf Rang 21. Quelle: Transparency International.

Ausschlaggebend für die leichte Verbesserung Österreichs im Ranking waren laut Knötzl verschiedene Faktoren. Als „Meilenstein“ gelte die Abschaffung des Amtsgeheimnisses und das Informationsfreiheitsgesetz. Ebenfalls positiv ausgewirkt hätten sich die sichtbare Verfolgung von Korruption und die politischen Bemühungen, eine weisungsfreie Spitze für die Staatsanwaltschaften einzuführen.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Zeitpunkt brisant
EU einigt sich auf einheitliche Korruptionsgesetze
02.12.2025
Aufreger-Buch
Lobbyist wirft Licht auf die „Schattenrepublik“
21.09.2025

Skandinavisches Land an Spitze
An der Spitze des internationalen Rankings liegt seit acht Jahren das skandinavische EU-Mitglied Dänemark mit 89 Punkten. Dahinter folgen Finnland, Singapur, Hongkong und Norwegen mit jeweils über 80 Punkten. Ebenfalls in den Top 10 finden sich mit Schweden, der Schweiz, Luxemburg, den Niederlanden und Deutschland fünf weitere europäische Länder.

Im EU-Vergleich liegt Österreich im ersten Drittel auf Platz neun und damit über dem Durchschnitt. EU-Schlusslicht ist auch dieses Mal wieder Ungarn mit 40 Punkten. Unter den insgesamt 182 bewerteten Ländern teilen sich Somalia und Südsudan den letzten Platz.

