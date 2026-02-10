So korrupt ist Österreich im Ländervergleich

Das Liniendiagramm zeigt die Platzierung Österreichs im Korruptionsindex von 2012 bis 2025. Österreich liegt 2025 auf Rang 21 von 182 Ländern, nach einem Tiefpunkt auf Rang 25 im Jahr 2023. Ein Balkendiagramm vergleicht 2025 ausgewählte Länder: Dänemark steht mit Rang 1 und einem Wert von 89 an der Spitze, Somalia ist mit Rang 181 und einem Wert von 9 Schlusslicht. Deutschland verbessert sich auf Rang 10, Österreich steigt auf Rang 21. Quelle: Transparency International.