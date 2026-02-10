Ehemaliger Wrestling-Star lässt alle Hüllen fallen

„Dieses Shooting habe ich Ende 2025 gemacht. Mit 39 habe ich vor, einfach immer nur noch besser und besser zu werden. Ich habe so viele Jahre damit verbracht, frustriert über meinen Körper zu sein. Wenn er nicht so mitspielte, wie ich aussehen und mich fühlen wollte. Wenn ich all das unter der Oberfläche nicht verstehen konnte – und wie sehr es mein Verhalten beeinflusste, wie ich mit Trauer, Angst, Wut oder dem Gefühl, nicht gut genug zu sein, umging“, so Bonin in der Bildunterschrift.