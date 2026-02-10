Vorteilswelt
Posting mit Botschaft

Ehemaliger Wrestling-Star lässt alle Hüllen fallen

Sport-Mix
10.02.2026 07:25
Für ein Fotoshooting ließ Celeste Bonin alle Hüllen fallen.
Für ein Fotoshooting ließ Celeste Bonin alle Hüllen fallen.(Bild: Instagram/celestebonin)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Celeste Bonin, besser bekannt als „Kaitlyn“, hat für ein Fotoshooting im wahrsten Sinne des Wortes alle Hüllen fallen lassen. Zu dem dazugehörigen Instagram-Beitrag schrieb der ehemalige WWE-Star eine besondere Botschaft.

0 Kommentare

„Dieses Shooting habe ich Ende 2025 gemacht. Mit 39 habe ich vor, einfach immer nur noch besser und besser zu werden. Ich habe so viele Jahre damit verbracht, frustriert über meinen Körper zu sein. Wenn er nicht so mitspielte, wie ich aussehen und mich fühlen wollte. Wenn ich all das unter der Oberfläche nicht verstehen konnte – und wie sehr es mein Verhalten beeinflusste, wie ich mit Trauer, Angst, Wut oder dem Gefühl, nicht gut genug zu sein, umging“, so Bonin in der Bildunterschrift.

Das Ergebnis des Fotoshootings teilte Bonin auf Instagram mit ihren Fans.
Das Ergebnis des Fotoshootings teilte Bonin auf Instagram mit ihren Fans.(Bild: Instagram/celestebonin)

„Arbeit, die im Inneren beginnt“
Wie die weiter ausführte, habe die gebürtige Texanerin erst Mitte 30 ihren Körper lieben gelernt. „Es brauchte Jahre, in denen ich in meine eigene Weiterbildung und Lebenserfahrung investiert habe, um eine Lebensweise zu entdecken, die meinen Traumkörper und das Bild, das ich von mir selbst habe, erschaffen hat. Es ist so sehr eine Arbeit, die im Inneren beginnt … Deine innere Welt ist der Treibstoff und der Antrieb, um beständig zu handeln und Entscheidungen zu treffen, die damit übereinstimmen, wer du sein willst – und wie dein Körper die Geschichte darüber erzählt, wer du bist“, schrieb die 39-Jährige.

Bonin machte sich ab 2010 einen Namen in der Wrestling-Szene. Nachdem sie die dritte Staffel der damaligen NXT-Realityshow gewinnen konnte, folgte 2013 der Titel in der Divas Championship. Ein Jahr darauf beendete die US-Amerikanerin ihre Wrestling-Karriere.

