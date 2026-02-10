Daran starb „Kevins“ Film-Mama Catherine O‘Hara

Letzte Auftritte

Zuletzt war die Schauspielerin mit Pedro Pascal in der dystopischen Dramaserie „The Last of Us“ und an der Seite von Komödienstar Seth Rogen in der Comedyserie „The Studio“ zu sehen. Im vergangenen September nahm O‘Hara gemeinsam mit ihrem Mann Bo Welch an der Emmy-Gala in Los Angeles teil. Das war US-Medien zufolge ihr letzter öffentlicher Auftritt.