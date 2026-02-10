Opernball bringt Ringsperre und Öffieinschränkung

Am Donnerstag findet in der Wiener Staatsoper der 68. Wiener Opernball statt. Das gesellschaftliche Großereignis zieht auch heuer wieder zahlreiche nationale und internationale Gäste an. Für Verkehrsteilnehmer in der Innenstadt bedeutet das erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Verkehr.
Die Ringstraße wird am Opernballabend zwischen Johannesgasse und Operngasse von 19 Uhr bis etwa 23 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Durchfahrt ist in diesem Zeitraum ausschließlich für Berechtigte möglich. Zusätzlich wird die Kärntner Straße zwischen Karlsplatz und Opernring gesperrt.
Auch der öffentliche Verkehr ist von den Maßnahmen betroffen. Die Straßenbahnlinien 1, 2 und D werden laut Erfahrungen des ARBÖ ab den frühen Abendstunden umgeleitet. Die Linie 71 sowie die Autobuslinie 59A werden kurzgeführt. Die Linie 2A stellt am Opernballabend ab etwa 18.50 Uhr den Betrieb ein. Ferner kommt es auch bei mehreren Nachtbuslinien zu Einschränkungen.
Im Zuge des Abendverkehrs ist mit Staus am Ring vor den Ableitungen sowie auf der Zweier-Linie zu rechnen. Auch entlang des Donaukanals und am Gürtel verlängern sich die Fahrzeiten teilweise deutlich. Der ARBÖ empfiehlt auch Ballgästen, nicht mit dem eigenen Fahrzeug anzureisen und auf die U-Bahn oder Taxis zurückzugreifen.
