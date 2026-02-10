Opernball bringt Ringsperre und Öffieinschränkung

Im Zuge des Abendverkehrs ist mit Staus am Ring vor den Ableitungen sowie auf der Zweier-Linie zu rechnen. Auch entlang des Donaukanals und am Gürtel verlängern sich die Fahrzeiten teilweise deutlich. Der ARBÖ empfiehlt auch Ballgästen, nicht mit dem eigenen Fahrzeug anzureisen und auf die U-Bahn oder Taxis zurückzugreifen.