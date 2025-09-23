Vorteilswelt
IKEA führt Ende Oktober neuen Treuebonus ein

Wirtschaft
23.09.2025 11:09
Ab dem 29. Oktober setzt das schwedische Möbelhaus auf einen neuen Treuebonus für Kundinnen und ...
Ab dem 29. Oktober setzt das schwedische Möbelhaus auf einen neuen Treuebonus für Kundinnen und Kunden.(Bild: IKEA Österreich)

Mit dem 29. Oktober führt das Möbelhaus IKEA einen neuen Treuebonus für Kundinnen und Kunden ein. Family-Mitglieder können dann Punkte sammeln und in Gutscheine verwandeln, die sowohl online als auch im Einrichtungshaus und der App gelten. Für fünf Euro Einkaufwert gibt es einen Punkt.

0 Kommentare

Punkte lassen sich zudem durch andere Aktivitäten sammeln, wie das Anlegen von Einkaufslisten in der App oder die Teilnahme an einer anmeldepflichtigen IKEA-Veranstaltung. Eingelöst werden können diese etwa beim nächsten Einkauf, beim Essen im Restaurant oder um Rabatt auf eine Speditionslieferung zu bekommen. Die Umwandlung erfolgt über das Profil der Kundinnen und Kunden.

„Mit dem neuen Treuebonus möchten wir noch mehr Menschen in Österreich dazu inspirieren, ihr Zuhause zu einem Ort zu machen, an dem sie sich rundum wohlfühlen“, sagte IKEA Österreich-CEO FangFang Li. Der Family-Club hat österreichweit mehr als zwei Millionen Mitglieder.

Der Einrichtungskonzern wurde 1943 in Schweden gegründet, in Österreich gibt es acht Möbelhäuser (unter anderem in Wien, Graz und Salzburg). Zuletzt machte das Unternehmen pro Quadratmeter Fläche dreimal so viel Umsatz wie die Konkurrenz.

