IKEA führt Ende Oktober neuen Treuebonus ein

Punkte lassen sich zudem durch andere Aktivitäten sammeln, wie das Anlegen von Einkaufslisten in der App oder die Teilnahme an einer anmeldepflichtigen IKEA-Veranstaltung. Eingelöst werden können diese etwa beim nächsten Einkauf, beim Essen im Restaurant oder um Rabatt auf eine Speditionslieferung zu bekommen. Die Umwandlung erfolgt über das Profil der Kundinnen und Kunden.