Detroit kehrt mit Kasper auf Siegerstraße zurück

Die Detroit Red Wings haben nach vier sieglosen Spielen in der National Hockey League (NHL) wieder einmal gewonnen. Der Arbeitgeber von Marco Kasper setzte sich am Dienstag im Heimspiel gegen die Boston Bruins mit 5:4 durch, wobei der 21-jährige Kärntner 13:06 Minuten auf dem Eis stand.
Herausragend im Dress der Heimischen war Moritz Seider mit einem Treffer und zwei Assists. Minnesota Wild gewann ohne den weiter verletzten Marco Rossi bei den Edmonton Oilers mit 1:0.
Das vor allem dank Jesper Wallstedt, der keinen der 32 Schüsse ins Tor ließ und zum vierten Mal in seinen jüngsten sechs Einsätzen zu null spielte.
