In Polizeigewahrsam

Ex-EU-Außenbeauftragte Mogherini festgenommen

Außenpolitik
02.12.2025 13:36
Federica Mogherini ist im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts auf Missbrauch von ...
Federica Mogherini ist im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts auf Missbrauch von EU-Geldern festgenommen worden.(Bild: AFP/JOHN THYS)

Die ehemalige EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini ist wegen des Verdachts auf missbräuchliche Verwendung von EU-Geldern festgenommen worden. Sie befindet sich in Polizeigewahrsam.

0 Kommentare

Die belgische Polizei hat wegen Korruptions- und Betrugsverdachts Räume des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) in Brüssel sowie eine Eliteuniversität College Of Europe im belgischen Brügge durchsucht. Die Einrichtung wird von der früheren EU-Außenbeauftragten geleitet.

Hausdurchsuchungen, drei Festnahmen
Die belgische Polizei hat den diplomatischen Dienst der EU (EAD) und die Bildungseinrichtung College of Europe wegen Betrugsverdachts durchsucht. Wie die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) mitteilte, wurden drei Verdächtige festgenommen.

Die Razzien auf Antrag der Staatsanwaltschaft fanden demnach in mehreren Gebäuden des EAD in Brüssel, des College of Europe in Brügge und in den Wohnungen der Verdächtigen statt.

Lesen Sie auch:
Selfies im Parlament
Elegante Mogherini betört iranische Abgeordnete
07.08.2017

Ausbildungsprogramm im Fokus
Die Staatsanwaltschaft erklärte, es gebe „starke Verdachtsmomente“ für Betrug im Zusammenhang mit einer Ausschreibung für ein neunmonatiges Ausbildungsprogramm für Nachwuchsdiplomaten in den Jahren 2021 und 2022. Die Ausschreibung war vom diplomatischen Dienst vergeben worden, das College bekam den Zuschlag. Das College of Europe ist eine Einrichtung, in der Hochschulabsolventen aus den EU-Mitgliedstaaten auf eine mögliche Karriere in der EU vorbereitet werden. Es lehnte eine Stellungnahme zu den Vorwürfen ab. Der EAD war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

