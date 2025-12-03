Das neue Jugendgesetz sorgt für Zündstoff

„Werte kurzzeitig vergessen?“

Auch die SPÖ war unter den Kritikern, wobei man sich fragen kann, ob diese – da sie ja in der Landesregierung sitzt – das nicht vorher schon verhindern hätte können. Das fragen sich auch die Grünen: War der kleine Koalitionspartner nicht eingebunden oder hat die SPÖ ihre Werte kurzzeitig vergessen? Nach der Kritik und medialem Druck ruderte Mair, was den Vorsitz des Jugendbeirats angeht, zurück.