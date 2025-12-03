Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Härteres Durchgreifen

Das neue Jugendgesetz sorgt für Zündstoff

Tirol
03.12.2025 14:00
(Bild: www.PeopleImages.com licence restrictions apply)

Die ÖVP-Vorlage wurde scharf kritisiert, auch von der SPÖ – obwohl diese in der Landesregierung sitzt. Nun folgte der Teil-Rückzug. Auch weitere Punkte der Gesetzesvorlage (etwa Strafe statt Prävention) bereiten Jugendorganisationen und Opposition Kopfschmerzen.

0 Kommentare

Das Jugendgesetz in Österreich ist nicht einheitlich – jedes Bundesland hat sein eigenes. Das in Tirol soll nun novelliert werden. Doch die Vorlage stieß auf Kritik, vor allem auch von Seiten der Jugendorganisationen und Jugendeinrichtungen: So hätte etwa der politisch unabhängige Jugendbeirat einen neuen Vorsitz bekommen sollen, nämlich LR Astrid Mair (ÖVP). Doch dann wäre das Kriterium der politischen Unabhängigkeit nicht mehr erfüllt.

Zitat Icon

Zuerst wird über die Köpfe aller Jugendeinrichtungen ein Gesetz ausgearbeitet, dann nach Kritik der Teil-Rückzug.

LA Zeliha Arslan (Grüne)

Bild: Gruber

„Werte kurzzeitig vergessen?“ 
Auch die SPÖ war unter den Kritikern, wobei man sich fragen kann, ob diese – da sie ja in der Landesregierung sitzt – das nicht vorher schon verhindern hätte können. Das fragen sich auch die Grünen: War der kleine Koalitionspartner nicht eingebunden oder hat die SPÖ ihre Werte kurzzeitig vergessen? Nach der Kritik und medialem Druck ruderte Mair, was den Vorsitz des Jugendbeirats angeht, zurück.

Lesen Sie auch:
Nicht nur die Rotunde im Hintergrund ist dem Verfall preisgegeben, sondern auch die „Junge ...
„Nicht seriös machbar“
Rätsel um Rauswurf und Angebot für Jugendverein
21.10.2025

Doch kritisiert wird auch, dass das neue Gesetz mehr auf Strafe als auf Vorbeugung setze, vor allem wenn es um Alkohol und Drogen geht. Da soll zukünftig auch der Besitz – nicht nur der Kauf und Konsum – verboten sein. Beratungsgespräche sollen reduziert werden. LA Arslan Zeliha (Grüne) sieht darin eine Retourkutsche der ÖVP, weil der Jugendbeirat die Senkung des Alters für Strafmündigkeit kritisiert habe.

Porträt von Nadine Isser
Nadine Isser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
306.138 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
155.946 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.907 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1099 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
795 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
637 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf