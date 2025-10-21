Rätsel um Rauswurf und Angebot für Jugendverein

„Handfester Skandal in der Stadtgeschichte“

Die Opposition schäumt und forderte den Rücktritt des zuständigen Kulturreferenten Vize-BM Georg Willi. „Da brennt der Hut! Was hier passiert, ist nicht nur kultur- und wirtschaftspolitisch ein Desaster, sondern ein handfester Skandal in der Stadtgeschichte. Während funktionierende Kulturorte dem Verfall überlassen werden, fließt frisches Geld in ein gescheitertes Prestigeprojekt. Das ist kein Kulturkonzept, sondern ein Realitätsverlust in unfassbarem Ausmaß. Die zu erwartende Auflösung der Jugendbeteiligung und das Ende der Talstation sind ein weiterer trauriger Meilenstein in der Negativbilanz dieser Stadtregierung“, erklärte „Das Neue Innsbruck“ mit StR Markus Stoll und Klubobfrau Birgit Winkel.