Rüscher rechtfertigt Verlegung der Geburtenstation

Eine Zusammenführung ermögliche zudem einen effizienteren Einsatz von Personalressourcen, was in Zeiten europaweiter Personalknappheit im Gesundheitswesen ein Gebot der Stunde sei. Die Räumlichkeiten in Bregenz könnten ohne größere Investitionen genutzt werden. Die bisherigen Kreißsäle in Dornbirn wiederum könnten für orthopädische oder unfallchirurgische Eingriffe adaptiert werden. Langfristig würde dies zu Kosteneinsparungen von bis zu rund 6,7 Millionen Euro jährlich führen. Die geplante Fallzahl von etwa 2300 Geburten pro Jahr entspreche bewährten Größen in Ländern wie Deutschland oder Schweden.

Was den Zeitplan für die Verlegung der Stationen von Dornbirn nach Bregenz angeht, werden die organisatorischen und baulichen Planungen bereits im kommenden Jahr starten. Der Transfer der Abteilungen ist für das Jahr 2028 vorgesehen. Etwas früher – nämlich mit Ende dieses Jahres – wird die Geburtshilfe des LKH Bludenz nach Feldkirch übersiedeln.