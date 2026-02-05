Vorteilswelt
In der Teufelsarena

Harder starten mit Rückenwind gegen Schlusslicht

Vorarlberg
05.02.2026 17:25
Im ersten Saisonduell gegen Hollabrunn im September hatten die Harder alle Hände voll zu tun.
Im ersten Saisonduell gegen Hollabrunn im September hatten die Harder alle Hände voll zu tun.
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Die Roten Teufel wollen vor eigenem Publikum mit einem vollen Erfolg gegen Schlusslicht Hollabrunn starten, sind aber vor den Qualitäten der Niederösterreicher gewarnt. Auch in Bregenz ist man optimistisch, peilt in Vöslau den ersten Auswärtssieg der Saison in der HLA-Meisterliga an.

0 Kommentare

Mit dem Premierentitel im neuen Ligaformat am vergangenen Wochenende holte sich der HC Hard nicht nur einen Pokal, sondern auch jede Menge Selbstvertrauen. Nun soll der Schwung direkt mit in die Meisterschaft genommen werden. Und zum Auftakt wartet da mit Schlusslicht Hollabrunn ein vermeintlich leichter Gegner.

Coach Hannes Jon Jonsson holte mit den Hardern zuletzt den Premierentitel im neuen Ligaformat.
Coach Hannes Jon Jonsson holte mit den Hardern zuletzt den Premierentitel im neuen Ligaformat.

Auf den ersten Blick verspricht das Duell ein klares Bild. Trotzdem konnten die Niederösterreicher in dieser Saison mit dem Kantersieg gegen Graz, Punkten gegen die BT Füchse sowie zwei Remis – darunter das 29:29 im Hinspiel gegen Hard, bereits mehrfach bewiesen, dass sie keinesfalls zu unterschätzen sind. Gerade dieses Unentschieden im September ist den Roten Teufeln noch in Erinnerung geblieben – die offene Rechnung soll beglichen werden. „Der Gegner ist besser, als die Tabelle es aussagt“, meint Hard-Kapitän Ante Tokic, „aber wenn wir die richtige Einstellung haben, bin ich mir sicher, dass die Punkte in unserer Halle bleiben.“

Bregenz will angreifen
Auch die Bregenzer sammelten in einer guten Vorbereitung Selbstvertrauen und wollen in der Rückrunde voll angreifen. Am Samstag sind die Festspielstädter bei Tabellennachbarn JAGS Vöslau zu Gast, im Hinspiel feierte das Team von Coach Marko Tanaskovic einen knappen Sieg. Nun will man aber auch endlich auswärts zwei Punkte holen, was in dieser Saison bisher noch nie gelang.

Bregenz-Coach Marko Tanaskovic und sein Team warten noch auf den ersten Auswärtssieg.
Bregenz-Coach Marko Tanaskovic und sein Team warten noch auf den ersten Auswärtssieg.

„Nach einer langen Pause ohne Ligaspiel freuen wir uns alle riesig darauf, endlich wieder Meisterschaft zu spielen. Wir wollen die neuen Impulse aus den letzten Wochen direkt ins Spiel mitnehmen“, sagt Louis Mönch, „wir wissen, dass uns auswärts in Vöslau eine ganz andere Aufgabe erwartet, als noch vor einem halben Jahr vor eigenem Publikum. Aber wir werden alles investieren, um am Samstag die zwei Punkte mitzunehmen.“

Vorarlberg
