Harder starten mit Rückenwind gegen Schlusslicht

Auf den ersten Blick verspricht das Duell ein klares Bild. Trotzdem konnten die Niederösterreicher in dieser Saison mit dem Kantersieg gegen Graz, Punkten gegen die BT Füchse sowie zwei Remis – darunter das 29:29 im Hinspiel gegen Hard, bereits mehrfach bewiesen, dass sie keinesfalls zu unterschätzen sind. Gerade dieses Unentschieden im September ist den Roten Teufeln noch in Erinnerung geblieben – die offene Rechnung soll beglichen werden. „Der Gegner ist besser, als die Tabelle es aussagt“, meint Hard-Kapitän Ante Tokic, „aber wenn wir die richtige Einstellung haben, bin ich mir sicher, dass die Punkte in unserer Halle bleiben.“