Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zahlreiche Narben

Lehrling mit brennenden Zigaretten malträtiert

Vorarlberg
05.02.2026 06:00
Schon in wenigen Tagen könnte der junge Mann die Justizanstalt wieder verlassen.
Schon in wenigen Tagen könnte der junge Mann die Justizanstalt wieder verlassen.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Mehr als 30 Brandwunden hatten die beiden angeklagten Täter dem 18-jährigen Opfer in seiner Wohnung in Bludenz (Vorarlberg) zugefügt. Am Mittwoch wurde die Verhandlung am Landesgericht Feldkirch fortgesetzt. Allerdings nur gegen den 16-jährigen Zweitangeklagten, da der Erstangeklagte es vorgezogen hatte, die Veranstaltung zu „schwänzen“ und unterzutauchen.

0 Kommentare

Aufregung am zweiten Verhandlungstag: Ein Angeklagter fehlt, die Polizei sucht noch nach ihm. Im Verhandlungssaal 114 drängen sich Eltern, Angehörige, Bewährungshelfer und Verfahrensbeteiligte. Kurz wird erwogen, in einen größeren Saal umzuziehen. Am Ende entscheidet man sich doch fürs Bleiben. Nachdem der Erstangeklagte verschollen bleibt, werden die Verfahren voneinander getrennt und schließlich der 16-jährige Zweitangeklagte aus der Untersuchungshaft vorgeführt.

33 Brandwunden 
Über mehrere Tage hinweg sollen dem Opfer, damals 18 Jahre alt, glühende Zigaretten auf dem Körper ausgedrückt worden sein – 33 Brandwunden sind es gemäß dem Protokoll. Außerdem musste der Bursche Schläge mit dem Holzgriff eines Messers einstecken. Drohungen gegen seine Familie folgten. Aus „Spaßkämpfen“, so schildert es das Opfer, sei schleichend Gewalt geworden. „Ich habe geschwiegen“, sagt der Gepeinigte, „aus Angst um meine Angehörigen“.

Der junge Angeklagte hatte die Vorwürfe lange bestritten. In der Verhandlung am Mittwoch legt er ein vollständiges Geständnis ab. Der Staatsanwalt zeigt sich unbeeindruckt: Der dreifach vorbestrafte Jugendliche müsse erkennen, „dass es so nicht weitergehen kann“. Verteidiger Martin Kohlhaupt plädiert für eine zweite Chance und eine milde Strafe für seinen Mandanten: „Er hat das Haftübel zu spüren bekommen und ist heute ein anderer Mensch, wie noch vor einem Monat. Deshalb hat er seiner Mutter versprochen, sich von dem alten Freundeskreis zu lösen, sein Leben zu ordnen und eine Lehre zu machen.“ Beim Schlusswort wird es leise. „Es tut mir extrem leid“, sagt der 16-Jährige. „Ich will meiner Familie zeigen, dass ich kein schlechter Mensch bin.“

Lesen Sie auch:
Die beiden Angeklagten wurden von einem regelrechten „Fanclub“ begleitet.
Jugendliche Gewalt
Teenager folterten Lehrling mit Zigarettenstummeln
18.12.2025
In Waffenverbotszone
Nacht am Reumannplatz endet für Opfer in Wachkoma
04.02.2026
Erstaunliche Zahlen
Neue Justizbilanz: „Kein Anstieg der Kriminalität“
04.02.2026

Zwölf Monate Haft, drei davon unbedingt
Richterin Kathrin Feurle spricht den dreifach Vorbestraften wegen Körperverletzung, schwerer Körperverletzung, Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie Beleidigung und Verleumdung schuldig. Zwölf Monate Haft, davon drei unbedingt. Frühere Geldstrafen werden widerrufen. „Sie haben gezeigt“, begründet die Richterin, „dass Geldstrafen Sie nicht abhalten.“

Dem gepeinigten Lehrling werden 1000 Euro Schmerzengeld zugesprochen, einem verleumdeten und verletzten Polizisten sowie einem weiteren Beteiligten jeweils 500 Euro. Die Ironie dieses Tages liegt allerdings im Ausblick: Da der Verurteilte seit Neujahr in Haft sitzt, hat er gute Chancen, bereits am 16. Februar frühzeitig aus der Justizanstalt Feldkirch entlassen zu werden. Das Urteil ist rechtskräftig. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 6°
Symbol wolkig
Bludenz
-1° / 9°
Symbol wolkig
Dornbirn
1° / 7°
Symbol wolkig
Feldkirch
-1° / 8°
Symbol wolkig

krone.tv

Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
186.488 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
183.620 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.194 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Vorarlberg
Die Akkus waren leer
Große Erleichterung bei Premierensiegerin Schöpf
Zahlreiche Narben
Lehrling mit brennenden Zigaretten malträtiert
Lücke geschlossen
Torfrau Zoe Steenhuis kehrt zurück nach Altach
Missbrauchsprozess
Opfer erst zwölf! 7,5 Jahre Haft für Ex-Nachbar
Maßnahmenbündel
Weniger Stau auf S16 trotz Urlauberverkehr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf