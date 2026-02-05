Lehrling mit brennenden Zigaretten malträtiert

Der junge Angeklagte hatte die Vorwürfe lange bestritten. In der Verhandlung am Mittwoch legt er ein vollständiges Geständnis ab. Der Staatsanwalt zeigt sich unbeeindruckt: Der dreifach vorbestrafte Jugendliche müsse erkennen, „dass es so nicht weitergehen kann“. Verteidiger Martin Kohlhaupt plädiert für eine zweite Chance und eine milde Strafe für seinen Mandanten: „Er hat das Haftübel zu spüren bekommen und ist heute ein anderer Mensch, wie noch vor einem Monat. Deshalb hat er seiner Mutter versprochen, sich von dem alten Freundeskreis zu lösen, sein Leben zu ordnen und eine Lehre zu machen.“ Beim Schlusswort wird es leise. „Es tut mir extrem leid“, sagt der 16-Jährige. „Ich will meiner Familie zeigen, dass ich kein schlechter Mensch bin.“