Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lücke geschlossen

Torfrau Zoe Steenhuis kehrt zurück nach Altach

Vorarlberg
04.02.2026 18:25
Zoe Steenhuis hütet wieder das Tor der Altach-Frauen.
Zoe Steenhuis hütet wieder das Tor der Altach-Frauen.(Bild: SCR Altach)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Der nächste Winterneuzugang des SCR Altach ist eine Rückkehrerin. Zoe Steenhuis stand bereits von 2023 bis 2024 bei den Rheindörflerinnen unter Vertrag und schließt die Lücke im Torfrauenteam von Coach Bernhard Summer.

0 Kommentare

Steenhuis bringt internationale Erfahrung mit und wechselte im Sommer 2023 vom französischen Montpellier HSC zum SCR Altach. In ihrer bisherigen Zeit im Rheindorf absolvierte die Torfrau 23 Pflichtspiele und sammelte dabei wertvolle Spielpraxis im österreichischen Frauenfußball.

Lesen Sie auch:
Torhüterin Zoe Steenhuis (l.) und Angreiferin Isabella Jaron machten auch als Models ...
Für „Vielfalt“-Magazin
Altach-Girls machen auch als Models eine Top-Figur
12.09.2024
Vertrag bis Juni 2024
Das ging aber flott! Altachs „Neue“ ist schon da
08.08.2023
0:3-Heimniederlage
Altach gegen Serienmeister auf verlorenem Posten
25.08.2024

„Für mich fühlt sich die Rückkehr nach Altach sehr richtig an. Ich kenne den Verein und weiß, worauf es hier ankommt“, so Steenhuis in einem ersten Statement, „ich möchte mich täglich verbessern, Verantwortung übernehmen und dem Team mit meinen Leistungen helfen.“

Zuletzt in Portugal
Nach ihrem Abgang aus Altach stand die Torfrau auf Leihbasis bei der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies zwischen den Pfosten. Anschließend war sie für den FSV Hessen Wetzlar in Deutschland sowie zuletzt für den Clube de Albergaria in Portugal aktiv. „Zoe kennt den Verein und das Umfeld. „Mit ihrer Erfahrung wird sie zusätzliche Qualität auf der Torhüterposition einbringen“, sagt Altach-Sportdirektor Philipp Netzer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 3°
Symbol bedeckt
Bludenz
-1° / 7°
Symbol bedeckt
Dornbirn
-1° / 4°
Symbol bedeckt
Feldkirch
-2° / 4°
Symbol bedeckt

krone.tv

Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
185.013 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
176.939 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
134.284 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Vorarlberg
Lücke geschlossen
Torfrau Zoe Steenhuis kehrt zurück nach Altach
7,5 Jahre Haft
Mädchen missbraucht: „Ich bin schwach geworden“
Maßnahmenbündel
Weniger Stau auf S16 trotz Urlauberverkehr
Polit-Wirbel im Ländle
LH Wallner platzt der Kragen: Grüne „abgewatscht“
Heißes Slalom-Finale
Jetzt droht brutaler Fünfkampf um die Fix-Tickets
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf