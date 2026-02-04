Torfrau Zoe Steenhuis kehrt zurück nach Altach

Zuletzt in Portugal

Nach ihrem Abgang aus Altach stand die Torfrau auf Leihbasis bei der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies zwischen den Pfosten. Anschließend war sie für den FSV Hessen Wetzlar in Deutschland sowie zuletzt für den Clube de Albergaria in Portugal aktiv. „Zoe kennt den Verein und das Umfeld. „Mit ihrer Erfahrung wird sie zusätzliche Qualität auf der Torhüterposition einbringen“, sagt Altach-Sportdirektor Philipp Netzer.