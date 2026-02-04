Torfrau Zoe Steenhuis kehrt zurück nach Altach

Der nächste Winterneuzugang des SCR Altach ist eine Rückkehrerin. Zoe Steenhuis stand bereits von 2023 bis 2024 bei den Rheindörflerinnen unter Vertrag und schließt die Lücke im Torfrauenteam von Coach Bernhard Summer.
Steenhuis bringt internationale Erfahrung mit und wechselte im Sommer 2023 vom französischen Montpellier HSC zum SCR Altach. In ihrer bisherigen Zeit im Rheindorf absolvierte die Torfrau 23 Pflichtspiele und sammelte dabei wertvolle Spielpraxis im österreichischen Frauenfußball.
„Für mich fühlt sich die Rückkehr nach Altach sehr richtig an. Ich kenne den Verein und weiß, worauf es hier ankommt“, so Steenhuis in einem ersten Statement, „ich möchte mich täglich verbessern, Verantwortung übernehmen und dem Team mit meinen Leistungen helfen.“
Zuletzt in Portugal
Nach ihrem Abgang aus Altach stand die Torfrau auf Leihbasis bei der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies zwischen den Pfosten. Anschließend war sie für den FSV Hessen Wetzlar in Deutschland sowie zuletzt für den Clube de Albergaria in Portugal aktiv. „Zoe kennt den Verein und das Umfeld. „Mit ihrer Erfahrung wird sie zusätzliche Qualität auf der Torhüterposition einbringen“, sagt Altach-Sportdirektor Philipp Netzer.
