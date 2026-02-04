Weniger Stau auf S16 trotz Urlauberverkehr

Die Hauptrouten zu Vorarlbergs Skigebieten, vor allem die Walgau-Autobahn und die S16, sind an Winterwochenenden, speziell an Samstagen, oft extrem stark belastet. Wegen der dort entstandenen Staus kam es immer wieder auch zu verstopften Straßen auf den Ausweichrouten – und damit im Ortsgebiet, etwa im Klostertal oder im Großraum Bludenz.

Deshalb haben sich im Jahr 2024 das Land Vorarlberg, die Regio Klostertal-Arlberg und die Asfinag zusammengetan und ein Maßnahmenbündel geschnürt. Das klare Ziel war: die Leistungsfähigkeit der S16 soll optimal genutzt werden, um den überregionalen Verkehr auf den Hauptrouten zu belassen. Damit sollte auch der Ausweichverkehr durch die Ortschaften reduziert werden.