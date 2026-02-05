Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verteidiger kommt

Altach schlägt in Schweden am Transfermarkt zu

Vorarlberg
05.02.2026 11:20
Rassa Rahmani kommt aus Schweden und soll die Defensive der Vorarlberger verstärken.
Rassa Rahmani kommt aus Schweden und soll die Defensive der Vorarlberger verstärken.(Bild: SCR Altach)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Drei Tage vor dem Start in die Bundesliga-Frühjahrssaison gegen BW Linz hat der SCR Altach nochmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Und zwar im hohen Norden. Die Vorarlberger sicherten sich die Dienste eines 26-jährigen Defensivmanns, der bislang beim schwedischen Erstligist Landskrona BolS unter Vertrag stand.

0 Kommentare

Rassa Rahmani ist ein Linksfuß und soll die Defensive der Rheindörfler verstärken. „Wir gewinnen einen flexiblen Spieler, der sowohl in der Innen- als auch Außenverteidigung eingesetzt werden kann“, erklärt SCRA-Sportdirektor Philipp Netzer. 

Rassa Rahmani ist bereits im Rheindorf angekommen.
Rassa Rahmani ist bereits im Rheindorf angekommen.(Bild: SCR Altach)

Karrierestart in Malmö
Rahmani, der sowohl die schwedische als auch die iranische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde bei BK Olimpic im südschwedischen Malmö ausgebildet. Beim Drittligisten sammelte er auch seine ersten Erfahrungen im Erwachsenenfußball, bevor er sich 2021 dem Dalkurd FF anschloss. Nach starken Leistungen erfolgte 2024 der Wechsel nach Landskrona, wo er in den vergangenen beiden Jahren 58 Einsätze absolvierte.

Lesen Sie auch:
Die Freude der SCR-Altach-Kicker
Sieg nach Verlängerung
Altach beendet Titeltraum von Sturm in Cup-Krimi!
01.02.2026
Neuer für Sturm
Es ist fix: Ingolitsch holt Ex-Schützling
30.01.2026
Vertrag bis 2027
Altachs Lukacevic unterschreibt in der Slowakei
15.01.2026

Vertrag bis 2028
„Ich freue mich sehr, zum SCR Altach zu wechseln und Teil dieses Teams zu werden. Altach ist ein professioneller Verein mit klaren Zielen, und ich möchte meinen Beitrag leisten, die Defensive zu stärken und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreiche Spiele zu bestreiten“, wird Rahmani, der einen Vertrag bis Sommer 2028 erhielt, in einer Aussendung des Vereins zitiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 6°
Symbol wolkig
Bludenz
-1° / 8°
Symbol wolkig
Dornbirn
1° / 7°
Symbol wolkig
Feldkirch
-1° / 7°
Symbol wolkig

krone.tv

„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
187.150 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
185.785 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.730 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Vorarlberg
Verteidiger kommt
Altach schlägt in Schweden am Transfermarkt zu
Einsatz in Hard
Zwei Männer bei Arbeitsunfall verletzt
amazone Bregenz
Förderungskürzungen: Eine Bar sitzt am Trockenen
Die Akkus waren leer
Große Erleichterung bei Premierensiegerin Schöpf
Zahlreiche Narben
Lehrling mit brennenden Zigaretten malträtiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf