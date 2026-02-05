Altach schlägt in Schweden am Transfermarkt zu

Vertrag bis 2028

„Ich freue mich sehr, zum SCR Altach zu wechseln und Teil dieses Teams zu werden. Altach ist ein professioneller Verein mit klaren Zielen, und ich möchte meinen Beitrag leisten, die Defensive zu stärken und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreiche Spiele zu bestreiten“, wird Rahmani, der einen Vertrag bis Sommer 2028 erhielt, in einer Aussendung des Vereins zitiert.