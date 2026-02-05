Altach schlägt in Schweden am Transfermarkt zu

Drei Tage vor dem Start in die Bundesliga-Frühjahrssaison gegen BW Linz hat der SCR Altach nochmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Und zwar im hohen Norden. Die Vorarlberger sicherten sich die Dienste eines 26-jährigen Defensivmanns, der bislang beim schwedischen Erstligist Landskrona BolS unter Vertrag stand.
Rassa Rahmani ist ein Linksfuß und soll die Defensive der Rheindörfler verstärken. „Wir gewinnen einen flexiblen Spieler, der sowohl in der Innen- als auch Außenverteidigung eingesetzt werden kann“, erklärt SCRA-Sportdirektor Philipp Netzer.
Karrierestart in Malmö
Rahmani, der sowohl die schwedische als auch die iranische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde bei BK Olimpic im südschwedischen Malmö ausgebildet. Beim Drittligisten sammelte er auch seine ersten Erfahrungen im Erwachsenenfußball, bevor er sich 2021 dem Dalkurd FF anschloss. Nach starken Leistungen erfolgte 2024 der Wechsel nach Landskrona, wo er in den vergangenen beiden Jahren 58 Einsätze absolvierte.
Vertrag bis 2028
„Ich freue mich sehr, zum SCR Altach zu wechseln und Teil dieses Teams zu werden. Altach ist ein professioneller Verein mit klaren Zielen, und ich möchte meinen Beitrag leisten, die Defensive zu stärken und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreiche Spiele zu bestreiten“, wird Rahmani, der einen Vertrag bis Sommer 2028 erhielt, in einer Aussendung des Vereins zitiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.