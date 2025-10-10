„Land fährt Zickzack-Kurs bei Spitalsreform“

„Wenn es nur ein Haus gibt, muss es in Dornbirn sein“

Konkret angesprochen werden muss nach Ansicht Fäßlers auch, ob es im Rahmen des strategischen Zukunftspapiers 2040 pro Region (Nord und Süd) nur noch je ein Krankenhaus geben soll. Das Land fahre diesbezüglich „einen Zickzack-Kurs, mal so, mal so, bei jeder Besprechung eine neue Situation“, berichtete Fäßler. Wenn es in der Region Nord, zu der die Krankenhäuser Dornbirn, Bregenz und Hohenems gehören, nur noch ein Haus geben sollte, sei klar, dass das allein schon aufgrund der zentralen Lage „Dornbirn sein muss“.