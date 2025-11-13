Patientenanwalt ist für Spitalsreform im Ländle

Dornbirner wollen mit Landesrätin reden

Diese allerdings lässt sich in einem kleinen Bundesland mit gut 400.000 Einwohnern nur durch Zentralisierung erreichen, sodass die in Vorarlberg angedachte Lösung der Zentrumsbildung nur begrüßt werden kann. Nicht zuletzt würden dann auch Risiken wie dauerhafte Behinderung, Minderung der Erwerbsfähigkeit und ständige Schmerzen minimiert. In Dornbirn herrscht weiter Unzufriedenheit ob des Vorhabens im Zuge der Spitalsreform, die Geburtenstation und die Frauenheilkunde nach Bregenz zu verlegen. Während Grünen-Chefin Juliane Alton gegenüber dem ORF davon sprach, dass sie die Parteien einig seien, rechtliche Schritte zu prüfen, betonten die Zuständigen der Stadt, dass keine Klage zur Debatte stehe. „Die Rechtslage ist klar, die Kompetenz liegt eindeutig beim Land“, hieß es aus dem Rathaus. Die Stadt werde aber sicher weitere Gespräche führen.