Spitalsreform ist nur „halbherzige Zwischenlösung“

Aber nicht nur daran stoßen sich die Mediziner, sondern vor allem an den Plänen an sich – und an der von der Landesregierung vertretenen Argumentation, denn „bis heute sind die Zahlen hinter den Berechnungen unklar“. Die Ärzte orten Planlosigkeit: „Das Hin- und Herschieben von Fachrichtungen mit den damit verbundenen Ausgaben in Millionenhöhe, mit fraglichem Einsparungspotenzial, ist in jedem Fall nur eine Notlösung und nicht nachhaltig. Ob die Zukunftsplanung der Vorarlberger Spitalsstruktur durch eine Firma, deren Geschäftsführer gleichzeitig im Aufsichtsrat der Vorarlberger Landeskrankenhäuser sitzt, zum Nachteil des Standorts/Trägers Dornbirn war, überlassen wir der Interpretation der Leserinnen und Leser.“