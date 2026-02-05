Förderungskürzungen: Eine Bar sitzt am Trockenen

Alexandra war zwischen 2012 und 2018 als Peer dabei: „Die amazoneBAR ist ein geschützter Raum, der Beratung, Austausch und Halt bietet – besonders für jene, die sonst durch bestehende Systeme fallen. Diese Arbeit ist präventiv, wirksam und nachhaltig.“ Auch Nena (21) war Peer: „Es macht Spaß, Mocktails zu machen. Wenn wir zu zweit hinter der Bar stehen, erleben wir super Teamwork. Und ich kann das, was ich hier lerne, auch im Alltag brauchen.“ Für viele sei die Arbeit bei der amazoneBAR auch der erste Schritt zu mehr Selbstvertrauen, Verantwortung und Selbstwirksamkeit, erklärt Atzinger.