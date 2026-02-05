Vorarlberger vertrauen nicht mehr auf die Pension

Vertrauen in den Staat als Pensionsgarant schwindet

Befragt nach den Hauptgründen, warum die Menschen in Vorarlberg vorsorgen, sagen mehr als die Hälfte der Befragten (59 Prozent), dass sie dadurch ihr persönliches finanzielles Risiko verringern. Besorgniserregende 55 Prozent führen ein zunehmendes Misstrauen gegenüber dem Staat als zentrales Vorsorgeargument an – der öffentlichen Hand wird also offenbar immer weniger zugetraut, ein verlässlicher Partner in Sachen Pensionen zu sein. 51Prozent geben an, eventuellen Schicksalsschlägen finanziell vorbeugen zu wollen und jeder Zweite (49 Prozent) hofft, durch private Vorsorge seinen gewohnten Lebensstandard im Alter halten zu können. „Hier zeigen die zuletzt stärker werdenden Diskussionen über die Finanzierbarkeit des staatlichen Pensionssystems Wirkung. 83 Prozent der Vorarlberger zweifeln daran, einmal eine ausreichend hohe Pension vom Staat zu erhalten. Dass bereits heute jeder vierte Steuereuro für die Stützung der öffentlichen Pensionen aufgewendet werden muss, verunsichert mittlerweile mehr als 8 von 10 Befragten“, erläutert Sonja Brandtmayer, Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen. Jeder siebente Befragte geht gar davon aus, in der Pension weiter arbeiten zu müssen, um im Alter gut über die Runden zu kommen.