Biberratte steckte in Garagentor fest

Mitten im Ortsgebiet hatte das Tier in einer Garageneinfahrt eines Einfamilienhauses versucht, durch die schmalen Gitterstäbe eines Einfahrtstores zu schlüpfen. Der Plan ging jedoch gründlich schief: Das Tier blieb stecken und konnte weder vor noch zurück. Die Bewohner alarmierten die Feuerwehr.