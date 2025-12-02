Biberratte steckte in Garagentor fest

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Schwechat am Montag gerufen. Statt eines Brandes oder eines technischen Problems wartete ein steckengebliebenes Nutria (Biberratte) auf die Einsatzkräfte.
Mitten im Ortsgebiet hatte das Tier in einer Garageneinfahrt eines Einfamilienhauses versucht, durch die schmalen Gitterstäbe eines Einfahrtstores zu schlüpfen. Der Plan ging jedoch gründlich schief: Das Tier blieb stecken und konnte weder vor noch zurück. Die Bewohner alarmierten die Feuerwehr.
Tier behutsam befreit
Die Einsatzkräfte befreiten das Tier vorsichtig aus seiner misslichen Lage, sicherten es mit einem Kescher und setzten es anschließend in eine Transportbox, um es sicher ins Tierheim Vösendorf zu bringen. Dort wird das Nutria nun weiter medizinisch versorgt und betreut.
