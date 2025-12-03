Mutter „kurz weg“: Baby krabbelt auf Autobahn

Erst einige Minuten später soll dann die Mutter aufgetaucht sein. Sie sei nur kurz weggegangen, um etwas zu holen, erklärte sie. Ihr sei es nicht in den Sinn gekommen, dass ihr Baby in der Zwischenzeit auf die Straße krabbeln könnte. Die Mutter versprach den beiden „Schutzengerln“ aber, in Zukunft vorsichtiger zu sein.