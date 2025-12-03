Brenzliger Vorfall
Mutter „kurz weg“: Baby krabbelt auf Autobahn
Zum Glück gut ausgegangen ist eine brenzlige Situation im Süden Chinas. Dort ist ein Baby von der Mutter unbemerkt auf eine mehrspurige Autobahn gekrabbelt. Ein vorbeifahrendes Paar sah den kleinen Schlingel auf der Fahrbahn zum Glück rechtzeitig.
Aufnahmen einer Dashcam, die in einem Auto angebracht war, zeigen den Schreckmoment. Zu sehen ist, wie ein Baby von rechts in Richtung viel befahrener Straße krabbelt. Ein Fahrzeug auf der rechten Spur bremst rechtzeitig ab, denn als das Auto steht, ist das Baby bereits auf der Fahrbahn.
In dem Video ist zu sehen, wie ein Mann und eine Frau aus dem Wagen aussteigen und zu dem Baby hinrennen. Der Mann trägt das Baby in Sicherheit zum Rand der Fahrbahn. Danach alarmierten die beiden die Polizei, wie mehrere Medien berichten – denn von den Eltern des Kindes fehlt jede Spur.
Erst einige Minuten später soll dann die Mutter aufgetaucht sein. Sie sei nur kurz weggegangen, um etwas zu holen, erklärte sie. Ihr sei es nicht in den Sinn gekommen, dass ihr Baby in der Zwischenzeit auf die Straße krabbeln könnte. Die Mutter versprach den beiden „Schutzengerln“ aber, in Zukunft vorsichtiger zu sein.
